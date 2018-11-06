مال وأعمال

تراقب سوق النفط العالمية بقلق تبعات بدء سريان العقوبات التي لوح بها الرئيس أميركي دونالد ترامب على صادرات النفط الايرانية.

وقال الخبير الاقتصادي والنفطي الدكتور بشير بن علية ان تطبيق هذه العقوبات بشكل مشدد مثلما أعلن الرئيس ترامب ستكون لها تداعيات سلبية جدا ليس على ايران فحسب بل ستلقي بتبعاتها على الاقتصاديات العالمية بما فيها الاقتصاد أميركي نفسه. واوضح بن علية وهو صاحب العديد من المؤلفات والكتب السياسية والاقتصادية اخرها الموسوعة الاقتصادية ان التداعيات السلبية لهذه الخطوة تعزى الى الترابط القوي بين هذه الاقتصاديات ضمن نظام العولمة الذي بات لا يستثني اي بلد وان كان بدرجات متفاوتة.

.وردا على سؤال فيما اذا ستلاقي العقوبات الاميركية قبولا من المجتمع الدولي وبالتالي استهداف النظام في ايران بشكل جوهري اعرب الخبير الاقتصادي والنفطي عن اعتقاده بان العقوبات أميركية لن تؤدي الى تغيير النظام القائم حاليا في ايران. واضاف ان العقوبات لن تلاقي القبول الدولي الواسع الذي تعول عليه الإدارة أميركية معيدا الى الاذهان العديد من المواقف الدولية بما فيها مواقف الدول الحليفة للولايات المتحدة كألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الاوروبي التي عبرت عن اسفها الشديد لفرض الولايات المتحدة مجددا عقوبات على ايران بعد انسحابها من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين المجموعة الدولية وايران».اما الدول غير الحليفة مثل روسيا والصين وفنزويلا وغيرها التي هي أصلا في صراع اقتصادي قوي مع واشنطن فإنها ترفض هذه العقوبات بشكل قوي وتؤكد استمرار تعاونها مع ايران في مختلف المجالات بما فيها المجال النفطي.وفيما اذا يرى بان العقوبات التي فرضتها ادارة الرئيس ترامب قابلة للتطبيق الفعلي حتى في غياب التأييد الدولي قال الخبير الاقتصادي و النفطي انه يمكن تطبيق هذه العقوبات التي دخلت بالفعل حيز التنفيذ الفعلي.

واضاف بن علية انه يبدو ان الادارة أميركية التي اعطت مهلة بضعة أشهر الى ايران استغلت في الواقع هذه المهلة لتهيئة الظروف الجيوسياسية والفنية لانجاح فرض العقوبات مشيرا الى ان الحسابات الجيوسياسية للادارة أميركية تتمثل في استغلال الظروف التي تمر بها حاليا منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول الفاعلة فيها.

ورأى بان هذه الحسابات الجيوسياسية تنسجم مع سياسة الرئيس أميركي المبنية على الحماية الاقتصادية التي تضع مصلحة الولايات المتحدة فوق كل اعتبار حتى وإن كان ذلك على حساب أهم حلفائها مشيرا الى ان هذه النظرة هي التي جعلته يلجأ الى تهديد حتى اقرب حلفائه.

وحول طبيعة الظروف الفنية التي هيأها الرئيس ترامب لفرض عقوباته قال الخبير الاقتصادي ان ذلك يتمثل في رفع المخزون التجاري أميركي من النفط الى أعلى مستوى له منذ 2016 وتعزيز القوة الشرائية للدولار مقابل العملات القوية الأخرى.

