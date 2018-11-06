مال وأعمال

حرصاً منها على تعزيز التواصل مع كافة قطاعات المجتمع وسعياً منها لنشر الثقافة النفطية بين كافة الفئات العمرية وتدعيماً لمسؤوليتها المجتمعية، تشارك مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بمعرض الكويت الدولي للكتاب بدورته الثالثة والأربعون والذي ستنطلق فعالياته في الفترة من 14 إلى 24 نوفمبر الجاري بأرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف تحت رعاية وحضور وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري.

وبهذه المناسبة، أكد نائب العضو المنتدب للعلاقات الشيخ فيصل جابر الأحمد الصباح أن مؤسسة البترول تحرص على المشاركة السنوية بهذه التظاهرة الثقافية المميزة والتي تعد فرصة مثمرة لاطلاع زوار المعرض من مختلف الفئات العمرية والفكرية على أهمية الثروة النفطية في إرساء دعائم الاقتصاد الكويتي، ودور مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في النهوض بالصناعة النفطية وتحقيق التنمية المستدامة، علاوة على نشر الثقافة النفطية بين أفراد المجتمع بصفة عامة والنشئ بصفة خاصة. وكشف الصباح عن الإصدار الجديد الذي ستطرحه مؤسسة البترول الكويتية فى الدورة الثالثة والأربعون لزوار المعرض والذي يحمل عنوان «مسؤوليتنا.. سر استمراريتنا» والذي يعد تعبيراً واقعياً على جهود مؤسسة البترول بالانخراط مع كافة قطاعات المجتمع.

