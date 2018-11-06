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استقبل مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد البكر وأعضاء المندوبية، رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية، يوسف عبدالحميد الجاسم أثناء تواجده في جمهورية مصر العربية لحضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للنقل الجوي، وذلك في مقر المندوبية الدائمة للكويت في جامعة الدول العربية.

وتقدم رئيس مجلس الإدارة يوسف الجاسم بالشكر للسفير أحمد البكر على استقباله، حيث تطرق الحديث الى آخر انجازات الخطوط الجوية الكويتية، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في مسيرته لخدمة الدبلوماسية الكويتية في الدول العربية وبجهوده المبذولة وسعيه المستمر لخدمة الوطن والمواطنين.

