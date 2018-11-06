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بعد تطمينات وإعفاءات

النفط استقبل عقوبات إيران بانخفاض


استقبلت أسعار النفط الخام أمس ، حزمة العقوبات الأمريكية الثانية على إيران، بانخفاض لأدنى مستوى في شهرين ونصف، على الرغم أنها (العقوبات)، تمس صناعة النفط في طهران. إلا أن تطمينات سابقة من كبار منتجي النفط حول العالم، بشأن قدرتهم على ضخ الإمدادات بكميات كافية، وإعفاءات أمريكية لـ 8 دول تمكنها من استيراد النفط الإيراني، حالت دون تحول الخام إلى الصعود.
وبدأت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري. وبدأ تطبيق العقوبات رسميا في الساعة 00: 01 بتوقيت واشنطن (05: 01 تغ).
وبحلول الساعة (06: 30 تغ)، تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير بنسبة 0.41 بالمائة أول 33 سنتا، إلى 72.53 دولارا للبرميل. وفي نفس الاتجاه، تراجع الخام الأمريكي نايمكس تسليم ديسمبر ، بنسبة 0.52 بالمائة أو 33 سنتا، إلى 62.81 دولارا للبرميل. وإيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية والعراق بـ 3.45 ملايين برميل يوميا، وصادرات عند مليوني برميل يوميا.


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