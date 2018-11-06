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نوال الزغبي كشفت عن ألبومها الجديد


كشفت الفنانة نوال الزغبي من خلال تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن عدد أغاني ألبومها الجديد الذي تقوم بالتحضير له خلال الوقت الحالي وسجلت عددا من أغانيه.
وأكدت نوال الزغبي، أن ألبومها الجديد سوف يتضمن 9 أغان بدلًا من 8 مثل المعتاد في ألبوماتها، من بينها أغنية من كلمات الشاعر الغنائي: خالد تاج الدين، وألحان: عمرو مصطفى.
يذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي الفنية كان طرحها كليب «برج الحمل» الذي طرحته في آخر سبتمبر الماضي، وهو من كلمات الشاعر عبد اللطيف البناى، ألحان الموسيقار طلال، توزيع الموسيقي حسام كامل، إخراج بسام الترك.


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