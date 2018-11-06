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أكدت النجمة الفنانة هند البلوشي ان التحضيرات انطلقت من أجل تصوير أحد أعمالها الدرامية التلفزيونية، والذي سيحمل عنوان «المتزوجون» والذي سيجمعها مع النجم الكوميدي طارق العلي، كما أشارت في تصريح خاص لـ «النهار» انها تحضر لـ «ميني البوم» بعد ردود الأفعال التي حصدها عملها الأخير «مستفز» بالإضافة للحديث عن عدد اخر من القضايا والموضوعات الفنية.

وتحدثنا النجمة هند البلوشي عن جديدها بقولها: دخلت مرحلة التحضيرات النهائية، لتصوير مسلسل «المتزوجون» مع النجم الكوميدي طارق العلي، ومشروعي للانتاج الفني، وبمشاركة حشد متميز من النجوم، والعمل من تأليف عبدالعزيز الحشاش واخراج لقمان حسين، والعمل يتكون من «30» حلقة، ولكل حلقة عنوانها وموضوعها، ولكن يظل الاطار المحوري هو «المتزوجون» وقضايا ومشاكل الازواج والتعرض لجملة من القضايا والموضوعات الاجتماعية في اطار اجتماعي كوميدي مشوق.

وتستطرد هند البلوشي.

على مدى المواسم الخمسة الماضية، قدمت العديد من التجارب والشخصيات، ولكنني رأيت ان انتقل الى الشخصيات الكوميدية، جاءت موافقتي على العمل، أولاً لانه يجمعني بالنجم طارق العلي، لانه يقدمني في اطار كوميدي مشوق، وسوف يكتشف الجمهور العزيز خلال الدورة الرمضانية المقبلة صورة، وجانباً جديداً من تجربتي الفنية، حيث الشخصيات الكوميدية.

وحول دورها في المسلسل قالت البلوشي:

في العمل الذي يأتي منفصلاً «متصلاً»، سأقدم عدة شخصيات من بينها زوجة واخت وجارة الفنان طارق العلي، بل ان الشخصيات سوف تتعدد وتتنوع، وفي كل حلقة حكاية وقصة وموضوع وقضية.

وتستطرد:

كما قرأت عدة نصوص تلفزيونية اخرى، وجميعها حالياً في طور الدراسة، ولكن الأهم بالنسبة لي هذا الموسم هو «المتزوجون» والعمل مع النجم طارق العلي.

وعن جديدها في مجال الاغنية تقول الفنانة هند البلوشي:

اغنية «مستفز» تجربة اعتز بها، وقد رصدت ردود الافعال التي حققتها، وسأكرر التجربة ولكن بمواصفات فنية متجددة حيث احضر حالياً «ميني البوم» متنوعاً.. وسيحمل الكثير من المفاجآت مع بداية الموسم المقبل.

وتتحدث عن تجربتها في مجال الانتاج المسرحي بقولها:

قدمت على مدى الاعوام الخمسة الماضية مجموعة من التجارب الناجحة والايجابية، ولكن يظل الانتاج للمسرح محفوفاً بالمصاعب ويمر حالياً بظروف ومتغيرات جديدة، ليس على الصعيد الاقتصادي فقط، بل على مستوى تغيير المواسم، مع تقدم شهر رمضان واجازة الأعياد.. وبالتالي فإن موسم الأعياد يصادف حالياً اجازة الصيف، لذا تبدو الكويت شبه فارغة تقريباً، لهذا بدأ الجميع يعيدون النظر بشأن عروض الاعياد، خصوصاً، العروض ذات الكلفة الانتاجية العالية.

وتقول الفنانة هند البلوشي في ختام تصريحها لـ «النهار»:

متفرغة حالياً لأسرتي.. والتدريس.. وهما الأولوية بالنسبة لي.. وفي طليعة اهتماماتي.

