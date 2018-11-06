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استقبلت قاعة البركة مساء أول من أمس احتفال سفارة الجزائر لدى البلاد بالذكرى الـ 64 لثورة نوفمبر 1954 بحضور وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد العفاسي الذي نقل تهاني القيادة الكويتية وعلى رأسها سمو أمير البلاد للجزائر رئيساً وشعباً بهذه المناسبة، مؤكداً أن علاقات البلدين الشقيقين متميزة ومتجذرة.

ومن جانبه، ثمّن السفير الجزائري لدى البلاد عبدالحميد عبداوي تهنئة الكويت لبلاده بهذه المناسبة مستذكراً مواقف الكويت الداعمة لثورة الجزائر وتحريرها من الاستعمار الفرنسي.

وأكد عبداوي أن علاقات البلدين متميزة وفي جميع المجالات، كما أشاد عبداوي باحترام جالية بلاده لقوانين الكويت والالتزام بها.

