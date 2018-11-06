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«أبناء الكندري» كرموا الخطيب


أقام ديوان أبناء المرحوم عبدالرحمن الكندري حفل عشاء على شرف محمد صالح الخطيب وذلك لعودته من العلاج بالخارج وتم من قبلهم التكرم لسلامته بتقديم أجمل التهاني والتبريكات متمنين له دوام الصحة والعافية سائلين المولى تعالى أن يحفظه من كل مكروه بحضور كل من الشيخ فيصل سعود الصباح والشيخ علي الخليفة ومبارك بن سبت وبدر سالم ووليد عبدالرحمن الكندري. وفي نهاية الحفل تم تكريمه بمناسبة عودته الحميدة من قبل الاستاذ جاسم الكندري وبالختام كرم الشيخ فيصل سعود الصباح من قبل الشيخ علي الخليفة ومبارك بن سبت وبدر سالم ووليد عبدالرحمن الكندري. وتم التكريم ايضا لجانب من العمالقة الرياضة الكويتية.


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