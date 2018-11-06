آراء

يبذل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اقصى جهده لحض الوزراء على معالجة مكامن الفساد في مؤسسات الدولة، غير ان هذا الجهد يحتاج الى آليات محددة وواضحة في ذلك، واذا كان في المؤتمر الحكومي الاول لتعزيز النزاهة قد حض الوزراء على بذل الجهود من اجل مكافحة هذه الآفة، وقالها سموه بصريح العبارة ان من لا يستطيع فعل ذلك فعليه ان يعفي نفسه، فان الواقع، او بالاحرى الثقافة السائدة في المجتمع لا تزال تفعل فعلها في هذا الشأن، وبالتالي لا يمكن التخلص من هذه الآفة الا عبر منظومة متكاملة تشكل الاساس في مواجهة الفساد والمفسدين في الوقت ذاته، ومن هذه الحقيقة نتوجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء بالقول إن الحل يكمن في تطبيق نظام ضبط الجودة في المؤسسات كافة.

لا يمكن التخلص من ذهنية الواسطة والمحاباة في مجتمع اعتاد على ذلك النمط لعقود عدة، ومهما بلغت الاجراءات التي تتخذها الوزارات في ذلك الشأن تبقى ناقصة بسبب البيروقراطية السائدة فيها، ونظام العمل الذي يحتاج الى محفزات، ففي التقييم السنوي مثلا نجد ان غالبية الموظفين يحصلون على تقديرات عالية جدا، فيما في الواقع تكون الانتاجية متدنية، وهذه احدى المشكلات الرئيسة التي تحول دون التطور في الاداء.

ثمة قناعة سائدة ان الفساد يرتبط بالرشوة فقط، بينما هو في الواقع ابعد من ذلك، فالتهرب من الدوام فساد، وعدم الانتاج اثناء الدوام ايضا فساد، وهدر الوقت فساد، اضافة الى الاجازات الكثيرة، المرضية وغيرها، واستخدام معدات الوزارات في غير وظيفتها يعتبر فسادا، والتأخر او الخروج من المؤسسة قبل نهاية الدوام ايضا من الفساد، وطبيعي ان تكون الترقيات غير المستحقة من الفساد، والتعيينات كذلك.

ولهذا اذا كان المقصود القضاء على الرشوة الهدف من العمل على تعزيز النزاهة، فان ذلك موجود في التقرير السنوي لديوان المحاسبة الذي يجب ان يكون المحفز على معالجة كل العراقيل التي تواجه العمل الحكومي، اما المعالجة الجذرية فإنها تبدأ من اعادة تنظيم العمل برمته، وتغيير مفهوم الوظيفة من حق في الحصول على جزء من الثروة الوطنية عبر الوظيفة الصورية، الى انها مهمة ومسؤولية وطنية، ومهما كان موقع الموظف يجب ان يقتنع انه يؤدي مهمة وطنية، لا تقل اهمية عن الجندي والشرطي والطبيب والمهندس.

سيدي سمو رئيس مجلس الوزراء:

من نافلة القول ان الممارسة النيابية في العقود الاخيرة رسخت في اذهان الناس ان الحكومة عاجزة عن فرض قوانينها والقرارات الوزارية طالما ان هناك سوء استخدام للادوات الدستورية في العلاقة بين النائب والوزير، ورأينا في كثير من الاحيان انفراط التضامن الوزاري في مواجهة بعض الاستجوابات، او عقد صفقات مع النواب لاجهاض الاستجواب، ولهذا بات كل كويتي يعرف نتيجة اي استجواب قبل ان يصعد الوزير المنصة، وهذا بسبب غياب الرؤية الاصلاحية الواقعية القائمة على اتباع ضوابط محددة في العمل. فمثلا اذا كانت مؤسسات الدولة تتبع نظام ضبط الجودة، كما هي الحال في القطاع الخاص، او حتى في الدول المتقدمة إداريا، لوجدنا ان لا احد من النواب يستطيع ابتزاز الحكومة، او الوزراء، ولرأينا ان ذلك يكون له مردود ايجابي حتى على الممارسة النيابية، لانه يرتقي في الخطاب السياسي الى مستوى افضل بكثير مما هو سائد اليوم. استنادا الى هذه الحقيقة فان تطبيق نظام ضبط الجودة بالتوازي مع الاجراءات الحكومية الاخرى لتعزيز النزاهة يؤدي الى تغيير الثقافة السائدة، ويؤدي الى الارتقاء بالخطاب السياسي، كما أنه يجعل العمل الاداري في الوزارات اكثر ابداعا.

لهذا لا بد يا سمو الرئيس من النظر بجدية في تطبيق نظام الجودة الشاملة في كل وزارات الدولة، كي تخرج الكويت من دوامة مكافحة الفساد التي تحول الحديث عنها الى ما يشبه حكايات الف ليلة وليلة.

