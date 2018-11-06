آراء

الفساد كلمة باتت لا تفارق أذن ومسامع الكويتيين بمناسبة وبغير مناسبة وبسبب ومن دون سبب وباتت كلمة تردد بكل مناسبة وأصبحت كلمة يستخدمها الجميع، والكل يرغب ويعشق أن يحارب الفساد وينهيه ويخلص البلاد والعباد منه حتى نكون أول بلد تخلص من الفساد بأنواعه المتعددة وتحولنا من الفساد إلى الفضيلة ولكن السؤال المهم يبدأ بـ «بكيف؟»، وهنا خلونا نعرف اليوم مفهوم الفساد وأنواعه وأسبابه. والفساد هو كل عمل غير نزيه يقوم بها الأشخاص الذين يشغلون المناصب الكبيرة والقيادية من اجل تحقيق مكاسب ومصالح خاصة، وطلع الفساد نوعان الأول منه يسمى بالفساد الثانوي أو الصغير وهو ذو تأثير بسيط وصغير وغير واضح إجمالا على البلد، أما النوع الثاني ويعرف بالفساد الضخم وهو الذي يؤثر تأثيرا سلبيا مباشرا وطويل الأمد على البلاد ويتركز بمبالغ مالية هائلة تختفي ويقوم بهذا العمل واحد أو أكثر من أصحاب المناصب الكبيرة، وهناك أسباب عدة للفساد تبدأ بأطماع شخصية وانخفاض الحس الأخلاقي وعدم وجود الشجاعة لدى بقية أفراد المجتمع لمواجهة الفساد والفاسدين ووجود الثقافة التي تشجع الفساد وغض الطرف عنه وعدم وجود قانون رادع أو عدم تطبيق القانون يؤدي لانتشار الفاسدين بصورة كبيرة وعدم وجود نزاهة وعدالة بالترقيات بالمناصب القيادية. وبعد ما عرفنا ما هو الفساد؟ جاء دور من هو الفاسد الحقيقي؟ أو من الذي يتهم بالأخير أنه فاسد؟ وهنا نقول هل المسؤول الكبير فاسد كونه يمرر الأمور غير الشرعية؟ أم النائب الذي يسعى بمواضيع غير شرعية؟ أم مسؤول يحابي ويقرب ويرقي من حوله وأقاربه؟ أو نائب يتوسط لخلاص مجرم قام بجرم سرقة أو قتل؟ أم مسؤولون أهملوا وتقاعسوا بإنهاء الأمور الموكلة لهم؟ أم مسؤول تغاضي وصد عن تطبيق القانون عن فاسد أضر البلاد والعباد؟ أو الفاسد الذي يسمح بدخول أعداد كبيرة من الوافدين للبلاد من غير مناسبة؟ أو من يصدر رخص قيادة بمناسبة ومن غير مناسبة؟ أو الفاسد هو من يسمح لزيادة عدد الوافدين بصورة تفوق ثلاث مرات عدد المواطنين؟ أم الفاسد من قال إن المواطنين يهجرون من وسط البلاد للحدود؟ أو الفاسد النائب الذي يتناسى هموم الوطن والمواطن ويعمل لأبناء الكويتية التي تزوجت من وافد؟ أم الفساد بلجنة طبية توافق لمتمارض العلاج بالخارج وترفض المريض الفعلي؟ ولا الفاسد المسؤول الذي يستعبد الموظفين الذين أقل منه وظيفة؟ ولا الفاسد الذي لا يقدر يكلم التجار المتكبرين على رقاب المواطنين؟ أم الفاسد من يقف ضد أي مشروع تنموي أو اقتصادي يقوم فيه القطاع الخاص بالبلاد؟ أم الفاسد المسؤول الذي يعتمد ويركز على الوافد ويهمل ويقصي المواطن؟

وهنا أقول أشكال الفساد عندنا كثيرة وليست فقط اختفاء واختلاس الأموال كون المواطن الكويتي بكل تقسيماته كتاجر وموظف كبير وموظف عادي ومواطن بسيط بات يعاني من الفساد يعني بالمختصر كلنا نرزح تحت جور الفساد متنوع الأشكال، وهنا أقول إن المواطن البسيط هو الفاسد أو هو من يتهم بالفساد كونه يسكت عن حقه ولا يقول لا للخطأ الذي يحدث من المسؤول وهو من يصوت للنواب وهو من يطلب تمرير الأمور غير الشرعية ولا القانونية من المسؤولين والنواب. أنت يا مواطن سبب كل الفساد وإلا المسؤولين والنواب بعيدين كل البعد عنه لولا أنت من تحدهم وتجبرهم عليه، ولا تزعل أنك فاسد يا مواطن كونك أنت الحلقة الأضعف بهذه السلسلة ومقولة نبي نعيش يا معود هي من جعلتك فاسدا.

وبالختام أذكر مقولة الزعيم المصري مصطفى كامل (لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس) وبتنا نعيش على أمل بالمستقبل القادم أن يكون أفضل مما نحن عليه ونقول الحمد لله على ما نحن فيه ولكن الأفضل مطلب للجميع ومحاربة الفساد واجب على الكل، وبات الواجب علينا كلنا ككويتيين أن نلتزم وطنيا وأخلاقيا وإنسانيا وان نعمل على سن قوانين شفافة تحارب الفساد وتعاقب الفاسد والعمل على توعية المجتمع من هذه الظاهرة الخطيرة وتخصيص مكافأة لمن يبلغ عن عملية فساد بالأدلة الحقيقية وحمايته ووضع عقوبات رادعة وسريعة لمن يثبت عليه الفساد وخلق فرص عمل مناسبة للموظفين وتطوير العمل والإبداع والتنمية لدى الموظفين وعمل لجنة متخصصة بكل دوائر الإصلاح الإداري ودراسة الواقع الإداري وسلوك العاملين، والأهم من كل هذا وضع الشخص المناسب بالمكان المناسب، والحين ما عاد كلام إلا الدعاء للعلي القدير أن يحمي الكويت وأميرها وشعبها من الفساد والفاسدين، ولا يصح إلا الصحيح.

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مواطن خبل يسأل: صج عندنا فساد؟ الجواب صج إنك خبل على كل هذا وتسأل أركد أحسن لك.

