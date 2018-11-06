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عواصم- الوكالات: أبلغت السعودية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة امس أنها تحقق في وفاة الصحافي جمال خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول الشهر الماضي بهدف تقديم الجناة للعدالة. وقال بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان الذي قاد وفد الحكومة خلال مراجعة اعتيادية لسجلها، خلال كلمة أمام المجلس إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمر النائب العام «بالتحقيق في قضية خاشقجي بحسب القوانين المعمول بها وبتقديم الجناة للعدالة».

وكان النائب العام السعودي، قال إن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول. كما أوضح البيان أن المناقشات التي تمت بين خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي ما أدى إلى وفاته.

في غضون ذلك أكد ابنا الصحافي السعودي، صلاح وعبدالله، إيمانهما بمصداقية التحقيقات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حيال وفاة والدهما.

وقال صلاح في حديث مع قناة «سي. إن. إن» الأميركية هو الأول له منذ وفاة والده، إنه ينتظر انتهاء التحقيقات، وبروز الوقائع. وتابع صلاح «الملك شدد على أن كل من تورط في القصة سيحاكم. وأنا أؤمن بذلك. هذا سيحدث. وإلا لما كانت السلطات السعودية بدأت تحقيقاً داخلياً».

وقال صلاح إنه سيعود إلى جدة حيث سيواصل عمله في القطاع المصرفي.

وتابع «لا نتفق مع من يحاول المزايدة السياسية.. ثمة من يبني على تحليلات توجهنا بعيداً عن الحقيقة ويطالبون بمطالب لا نتفق معها». وقال صلاح إن والده «لم يكن يوماً معارضاً»، مؤكداً إيمان والده في القيادة السعودية وإيمانه أيضاً بالإصلاحات الجارية في البلاد. وفي سياق آخر، أكد صلاح أن ما يهم العائلة الآن هو دفن جثة والده في مقبرة البقيع في المدينة المنورة، لافتاً إلى أنه تحدث بهذا الشأن مع الجهات المختصة في السعودية، ويأمل أن يحدث ذلك قريباً.

الى ذلك قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن بلاده وجهت رسالة، بأن من يرتكب جريمة داخل أراضيها مثل الجريمة التي راح ضحيتها خاشقجي سيدفع الثمن أياً كان.

تصريح أوقطاي هذا، جاء خلال استضافته امس في الاجتماع الصباحي لمحرري وكالة الأناضول. وأكد أوقطاي أن تركيا تتعامل مع قضية مقتل خاشقجي بكل شفافية وبرصانة الدولة.

