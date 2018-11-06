عربيات ودوليات

القدس- الوكالات: وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على البدء في سن قانون يتيح اعدام الأسرى الفلسطينيين الذين ادينوا بقتل إسرائيليين. ونقل موقع «عرب 48» الإخباري عن الإذاعة الإسرائيلية امس القول إنه «اتفق في جلسة رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم مساء الاحد على الدفع بمقترح القانون الذي يتحمس اليه وزير الامن الاسرائيلي افيغدور ليبرمان».

ومن المقرر أن تبدأ لجنة الدستور في الكنيست مداولاتها الأولية للتحضير لمشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى. وحسب مقترح القانون الذي تم التصويت عليه بالقراءة التمهيدية في يناير الماضي فإنه لن يكون هناك حاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية لفرض عقوبة الإعدام وانما الاكتفاء بغالبية اثنين من ثلاثة قضاة.

وكانت الأجهزة العسكرية الإسرائيلية أعربت سابقا عن معارضتها للقانون لخشيتها من ان يحول الأسرى الذين يتم اعدامهم إلى ابطال في نظر الشعب الفلسطيني مقدرة أنه «سيتم تمجيدهم أكثر من الأسرى والشهداء». وقالت الأجهزة العسكرية الإسرائيلية إنها تخشى من قيام فصائل فلسطينية بمضاعفة جهودها لخطف رهائن لاستبدالهم بأسرى حكم عليهم بالإعدام. من جهتها طالبت الحكومة الفلسطينية امس بتدخل دولي ضد قانون إعدام الأسرى. واعتبرت الحكومة في بيان صحافي أن إعلان موافقة نتانياهو على سن القانون المذكور يعد «دعوة علنية للتحريض على ارتكاب جرائم القتل والإعدام وتنفيذ المذابح بحق أبناء الشعب الفلسطيني». وقال يوسف المحمود الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إن «هذا الإعلان الخطير يشير إلى فظاعة العقلية الاحتلالية، ومدى تدربها على صنع الجريمة بسبب استمرار الاحتلال»، محملا إسرائيل المسؤولية عن تبعات القرار»لما فيه من مخالفة سافرة ومعاداة للقوانين والشرائع الدولية والإنسانية».وأضاف أن «نتانياهو وحكومته يريدون إلباس الجريمة لباسا قانونيا؛ لإبادة الشعب الفلسطيني، لذلك فإنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يستوعب خطورة ما تتعرض له حياة أبناء شعبنا ومستقبل المنطقة برمتها، بسبب سياسات حكومة الاحتلال الجنونية». على صعيد اخر طالب رؤساء الكنائس الكاثوليكية في القدس إسرائيل بإلغاء قانون «يهودية الدولة» المثير للجدل والذي ينصّ خصوصاً على أنّ حقّ تقرير المصير في الدولة العبرية هو «حقّ حصري للشعب اليهودي فقط».

