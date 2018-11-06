عربيات ودوليات

واشنطن - طهران- الوكالات: اكد الرئيس الايراني حسن روحاني ان الجمهورية الاسلامية «ستلتف بفخر» على العقوبات الاميركية التي دخلت حيز التنفيذ امس وتستهدف قطاعي النفط والمال في البلاد. وتأتي الدفعة الجديدة من العقوبات الأميركية التي وصفتها واشنطن بأنها «الأقوى التي تفرض حتى الان» على ايران، بعد ستة اشهر من اتخاذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارا مثيرا للجدل بالتخلي عن الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى.

وقال الرئيس الايراني في خطاب متلفز «أعلن اننا سنلتف بفخر على عقوباتكم غير المشروعة والظالمة لانها تخالف القوانين الدولية». وأضاف «نحن في وضع حرب اقتصادية ونواجه قوة متغطرسة لا اعتقد انه في تاريخ اميركا دخل شخص الى البيت الابيض وهو يخالف الى هذا الحد القانون والاتفاقيات الدولية».

ومنذ تولي ترامب الرئاسة الأميركية مطلع 2017 تضع الولايات المتحدة ايران هدفا لها وتتهمها بالسعي لزعزعة امن الشرق الأوسط. وأعلن ترامب في مايو انسحاب بلاده احاديا من الاتفاق النووي الموقع في 2015. وتهدف الدفعة الثانية من العقوبات الى الحد من صادرات ايران النفطية التي تراجعت اساسا بحوالى مليون برميل يوميا منذ مايو وتقييد تعاملاتها مع الهيئات المالية الدولية. وتمنع العقوبات الأميركية التي فرضت امس كل الدول او الكيانات او الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية في حال قرّرت المضي قدماً بشراء النفط الايراني او مواصلة التعامل مع المصارف الايرانية. ويمكن ان يؤثر ذلك على اسواق النفط العالمية رغم ان الولايات المتحدة منحت اعفاءات موقتة لثماني دول بينها تركيا ويحتمل الصين والهند لمواصلة استيراد النفط الايراني.

لكن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تعهّد بوقف تام لمبيعات النفط الايرانية. وقال وزير الخارجية الأميركي لشبكة «سي بي اس» انه على النظام الايراني ان يغير سلوكه. ودعا بومبيو الى النظر لما تقوم به بلاده التي فرضت حظرا على النفط الخام الايراني هو الأكبر حتى الآن. وتريد الادارة الأميركية ابرام اتفاق جديد مع طهران يكبح تدخلاتها في الشرق الأوسط وبرنامجها الصاروخي وهو ما ترفضه ايران قطعيا.

وقال روحاني «يواصلون توجيه تلك الرسائل الينا ويطلبون الجلوس للتفاوض التفاوض من اجل ماذا؟». وتابع الرئيس الايراني «عليكم اولا الالتزام بالمفاوضات التي انجزت لكي يكون هناك اسس للمفاوضات المقبلة» وقال روحاني ان اربع دول عرضت عليه خلال زيارته الى نيويورك للمشاركة في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر التوسط مع الولايات المتحدة لكنه رفض ذلك. وأوضح «لا حاجة للوساطة، ولا حاجة لكل هذه الرسائل. التزموا بتعهداتكم وسنجلس ونتحاور». ونقل عن روحاني قوله «سنبيع ونصدر النفط مهما كلف الأمر». ورأى ان اعفاء الادارة الأمريكية لبعض الدول من العقوبات دليل على انتصار ايران السياسي.

وفي احدى اسواق طهران ساد القلق بشأن المستقبل وقال احسان عطار وهو صاحب محل للعلاج بواسطة الأعشاب في شمال طهران «تاثير العقوبات كارثي على الاقتصاد لقد تراجعت القدرة الشرائية». وقال ان «الولايات المتحدة تتصرف كالمتنمّر، طالما انت تصغي اليها تتركك لشأنك والا فانها ستحاول ان تخنقك».

ويعاني الاقتصاد الايراني من مشاكل كبيرة من بينها الفساد المستشري وضعف الاستثمارات وقطاع مصرفي مثقل بـ«الأصول السامة (أصول منخفضة القيمة ليس لها سوق للتداول سواء بالبيع او الشراء). لكن قرار ترامب في مايو ادى الى ازمة نقدية مع فقدان الريال الايراني اكثر من ثلثي قيمته ما تسبب بارتفاع الأسعار ودفع الحكومة الى اعتماد برنامج مساعدات غذائية للأكثر فقرا.

وكان روحاني وضع لدى توليه الرئاسة في 2013 خطة لتعزيز الاقتصاد عبر بناء علاقات خارجية لاجتذاب استثمارات بمليارات الدولارات. لكن يبدو ان ذلك ذهب ادراج الريح على الرغم من معارضة الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي (بريطانيا وفرنسا والمانيا وروسيا والصين) انسحاب الولايات المتحدة منه وتأكيدها انه لا يزال قائما. ولا تريد المصارف والشركات الخاصة التابعة لهذه الدول الدخول في مواجهة مع وزارة الخزانة الأميركية ووجدت غالبية الشركات الدولية التي انشات مراكز لها في ايران بعد اتفاق 2015 نفسها مضطرة للخروج من البلاد ومن بينها «توتال» و»بيجو» و«رينو» الفرنسية وسيمنز الألمانية. ونقلت وكالة «مهر» الايرانية عن روحاني قوله «اليوم معظم دول العالم تقف في وجه اميركا وتدعم مواقف ايران». وقال روحاني «حتى الشركات والحكومات الأوروبية غاضبة من السياسات الأميركية».

