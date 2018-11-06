عربيات ودوليات

انطلقت في ايران امس مناورات للدفاع الجوي في مناطق شاسعة من البلاد. ووفقا لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية «ارنا» فان «مناورات الولاية المشتركة للدفاعات الجوية ستجرى في مناطق شاسعة وبمساحة تقدر بنصف مليون كيلومتر مربع تقريبا».

وتشارك في المناورات القوة الجوية للحرس الثوري والقوات الجوية الخاصة للجيش وقوات الرصد الجوي. وتشهد المناورات تمرينات على «القيادة والتحكم والكشف والاعتراض وتدمير الأهداف المعادية والعمليات الوقائية في الحرب الالكترونية واستخدام انظمة الدفاع الجوي ومواجهة الصواريخ المضادة للرادار وصواريخ كروز».

ويأتي انطلاق المناورات بالتزامن مع اعادة الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية واسعة على ايران.

