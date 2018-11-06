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أنقرة لا تتوقع «التزام الجميع»


إسطنبول- «كونا»: اعرب نائب الرئيس التركي فؤاد اوقطاي امس عن توقعاته بعدم التزام كل الدول بالعقوبات الاميركية على ايران وقال ان تركيا ستحمي على مصالحها.
واضاف اوقطاي ان تركيا صاغت موقفها حول العقوبات الأميركية ضد ايران وهي لا تسعى للعناد معتبرا ان التزام الجميع بقرارات عقوبات وضعتها دولة ما وفق مقتضيات مصالحها «أمر لامعنى له وغير عادل». وأكد ان تركيا اوضحت موقفها من العقوبات الأميركية على ايران وأن كل شيء سوف يتضح معتبرا ان «العيش في هذه المنطقة له ثمن ودفع هذا الثمن يتطلب ان نكون اقوياء». وترددت تقارير انباء عن ان واشنطن ستعفي مؤقتا ثماني دول من بينها تركيا من تبعات العقوبات النفطية التي فرضتها على طهران والتي دخلت حيز التنفيذ امس.


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