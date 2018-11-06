عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات الاقتصادية الأميركية على ايران والتي دخلت حيز التنفيذ امس بأنها «الأكثر صرامة» في تاريخ اميركا وأشار الى ان طهران بدت على وشك السيطرة على الشرق الأوسط قبل بداية عهده لكن الأمور تغيرت مؤخرا.

وقال ترامب «لقد تغيرت الأمور كثيرا منذ بداية عهدي اذا عدتم الى اليوم الذي سبق تسلمي للمنصب سترون ان ايران بدت وكأنها على وشك السيطرة على الشرق الأوسط» وأشار الى ان الوضع تغير بسرعة وأضاف قائلا «الآن لا احد يتحدث عن ذلك» وعن العقوبات اكد ترامب مجددا على انها «الأكثر صرامة في تاريخ اميركا» وأشار الى ان السبب في هذه العقوبات هو السلوك الايراني.

من جهته اكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين ان العقوبات الجديدة على طهران تمثل اقصى ضغط اقتصادي تم فرضه على النظام الايراني وأوضح منوشين في مقال نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» ان العقوبات تأتي كجزء من استراتيجية الحكومة الأميركية لتغيير سلوكيات طهران ودفعها للموافقة على اتفاق نووي افضل بالمستقبل وأضاف ان اعادة جهات قديمة الى لائحة العقوبات واضافة 300 جهة جديدة يعني نهاية التساهل الذي انتهجته ادارة الرئيس السابق، باراك اوباما.

كما اشار الى ان «العقوبات الجديدة تمثل خطوة مهمة لاحكام السيطرة على اكبر دولة راعية للارهاب في العالم وانتهاكات حقوق الانسان اضافة الى استغلال النظام المالي العالمي لتمويل حلفائها، وذلك بدعمها لرئيس النظام السوري، بشار الأسد وميليشيات الحوثي في اليمن، ودعم حزب الله في لبنان وامداده بالسلاح».

واكد منوشين انه «بفرض العقوبات فان واشنطن طوت صفحة الاتفاق النووي الذي يراه الرئيس دونالد ترامب احد اسوأ الاتفاقات التي اُقحمت فيها» موضحا ان «الاتفاق كان الهدف منه تحسين مستوى معيشة الشعب الايراني الا ان النظام استغل امواله لدعم الارهاب بدلا من الشعب».

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اعلن ان «العقوبات الأميركية الجديدة ستمنع ايران من امتلاك المال والثروة التي تحتاجها من اجل نشر الارهاب حول العالم» مشيرا الى ان حزمة العقوبات الجديدة هي الأكثر صرامة بالمقارنة بالعقوبات التي فرضت في السابق على النظام الايراني وفي مقابلة مع برنامج «Face the Nation» على شبكة «CBS» الأميركية قال بومبيو ان «العقوبات تهدف لمنع ايران من تمويل ميليشيا حزب الله اللبناني، وتمنعه من تدبير عملية اغتيال مثل التي اُحبطت في الدنمارك منذ عدة اسابيع، كما ستمنعه من تمويل جماعة الحوثي التي تطلق الصواريخ الباليستية على الرياض. وأضاف «العقوبات ستضع حداً لهذا السلوك».

