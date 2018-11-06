عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اعلن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك، امس عن الاسف لقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على ايران. وجاء في بيان صدر يوم الجمعة وأعيد اصداره مجددا امس ان الرباعي الاوروبي سيسعى لحماية الشركات الأوروبية التي ترتبط بتعاملات تجارية مشروعة مع طهران وذلك وفقا لـ«رويترز». وأضاف البيان «هدفنا حماية اللاعبين الاقتصاديين الأوروبيين الذين لهم تعاملات تجارية مشروعة مع ايران بما يتماشى مع التشريع الأوروبي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231».

وأعلن مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، بيير موسكوفيسي امس ان الاتحاد يعارض قرار الولايات المتحدة باعادة فرض العقوبات النفطية والمالية على ايران. وقال موسكوفيسي ان «الاتحاد الأوروبي لا يوافق عليها».

وأعلنت الخارجية الايرانية ان الاتصالات مستمرة مع الدول الأوروبية حول الآلية المالية، التي تتيح لايران الالتفاف على العقوبات الاقتصادية الأميركية. ونقلت وكالة انباء «فارس» الايرانية عن المتحدث باسم الوزارة بهرام قاسمي امس القول «الآلية المالية الأوروبية تمضي بصورة جيدة ونحن على اتصال دائم مع الاتحاد الأوروبي ونأمل بتحديد خطوطها العامة والاعلان عنها ودخولها مرحلة التنفيذ في وقت قصير». ووصف قاسمي العقوبات الأميركية الجديدة بأنها «حرب نفسية» و»حظر على الذات من جانب الولايات المتحدة».

الى ذلك قال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف ان الولايات المتحدة تفرض العقوبات ضد دول اخرى من اجل خنق المنافسة مشيرا الى ان الاقتصاد الأميركي هو الذي سيتضرر في نهاية المطاف جراء ذلك. وأوضح مدفيديف، في مؤتمر خلال زيارته للصين ان «الحمائية دون شك ظاهرة سيئة في الاقتصاد العالمي وكانت موجودة على الدوام، الا ان اغلب الدول كانت في السابق تلتزم بالقواعد التي تم وضعها في اطار منظمة التجارة العالمية».

وفي طوكيو قال كبير امناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدى سوجا ان اليابان على اتصال «وثيق» مع الولايات المتحدة لضمان عدم تضرر انشطة الشركات اليابانية من العقوبات على ايران. واضاف سوجا في مؤتمر صحافي مقتضب امس ان «اليابان طلبت من الولايات المتحدة الا يكون لهذه العقوبات تأثير سلبي على الشركات اليابانية» بعدما حضت الاخيرة اليابان وحلفاء آخرين على خفض واردات النفط الايراني بالكامل بحلول الرابع من نوفمبر. ورفض الرد على اسئلة الصحافيين بشأن ما اذا حصلت اليابان الذي تمثل نسبة وارداتها النفطية من ايران 5% على تنازل من واشنطن.

