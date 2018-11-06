عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: كشف تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، ان الولايات المتحدة ستعتمد على التكنولوجيا المتطورة لمراقبة حركة ناقلات النفط الايرانية.

وقالت الصحيفة ان واشنطن تعتزم الاستعانة بشركات تستخدم اقمارا صناعية لرصد حركة ناقلات النفط الايرانية ومحاولتها التحايل على العقوبات. وحسب التقرير ترمي الخطط الأميركية الى الاستعانة بشركات لرصد حركة ناقلات النفط الايرانية وبالتالي لن تجدي محاولات اخفائها عبر تغيير اعلام بلد المنشأ او اطفاء اشاراتها اللاسلكية.

ومع بدء الحزمة الجديدة من العقوبات ستصطدم حيل تحويل تلك الناقلات الى سفن اشباح بعقبات اذ ستعتمد الولايات المتحدة على شركات متخصصة تقدم بيانات مراقبة من خلال اقمار صناعية تجري مسحا يوميا لأهم طرق الشحن النفطية في العالم.

وسيتم استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي لحساب المسافة التي قطعتها السفينة وسرعتها لمعرفة ما اذا اوقفت بث جهازها اللاسلكي ذلك ان السفن ترسل اشارات لاسلكية تسمى انظمة التعرف الآلي للمساعدة على تجنب الاصطدام والسماح للمنقذين بتحديد اماكن السفن المتعثرة.

وستوظف الشركات المتخصصة ادق التفاصيل ومن بينها الظلال، لرصد مقدار الحمولة على متن السفن وما اذا جرى تفريغها.

وبين تلك الشركات «كيروس» ومقرها باريس وتعتمد الشركة على برنامج المراقبة الأوروبي «كوبرنيكوس» الذي تأسس عام 2014 ويقوم على تحديث صور مساحات واسعة من مياه المحيط بشكل مستمر.

