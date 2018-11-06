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إسرائيل ترحب بـ«الضربة الحاسمة»


القدس- أ. ف. ب: رحّب وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان بدخول العقوبات الأميركية على قطاعي النفط والمال الايرانيين حيّز التنفيذ امس معتبرا ان اعادة فرضها يوجّه ضربة «حاسمة» لأنشطة ايران في المنطقة. وقال ليبرمان في بيان ان «قرار الرئيس (دونالد) ترامب الجريء هو التغيير الجوهري الذي كان ينتظره الشرق الأوسط».
وتابع وزير الدفاع الاسرائيلي «بخطوة واحدة وجّهت الولايات المتحدة ضربة حاسمة لترسّخ ايران في سورية ولبنان وغزة والعراق واليمن» متوجها بالشكر الى الرئيس الأميركي. والسبت وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قرار الرئيس الاميركي اعادة فرض عقوبات اقتصادية على ايران، بالمبادرة «التاريخية».


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