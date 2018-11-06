وطن النهار

أكد آمر القوة الجوية الكويتية عدنان حسين السلامة الفضلي ان التعاون العسكري بين الكويت وايطاليا يدخل ضمن العلاقات المتجذرة القديمة بين البلدين والتي تجسدت اكثر بعد الغزو العراقي للكويت وموقف ايطاليا المشرف من التحرير.

ولفت الفضلي في تصريح للصحافيين خلال مشاركته في الاحتفال الذي أقامته سفارة ايطاليا بمناسبة عيد الجيش الى وجود عقود عسكرية مع ايطاليا مشيرا الى وجود طلبة من الكويت يتدربون كطياريين وفي القوات البحرية.

وفي اطار تطوير الجيش الكويتي اشار الفضلي الى الدور الايطالي في هذا المجال.

وعن صفقة طائرات اليورو فايتر قال الفضلي انه يشترك في تصنيعها اربع دول هي ايطاليا وبريطانيا والمانيا واسبانيا ومازالت في مجال التصنيع.

وقال لقد زرنا مواقع تصنيعها ومن المتوقع وصول الدفعة الاولى منها في عام 2020 حيث يبلغ عدد طائرات هذه الصفقة 28، مؤكداً استعداد القوة الجوية الكويتية وجاهزيتها لكل طارئ وحماية الاجواء الجوية من اي تدخل خارجي.

ولفت الفضلي الى مشاركة الكويت في المناورات التي اجريت في سلطنة عمان كمراقب وذلك في اطار التكامل الدفاعي في منطقة الخليج وكذلك المناورات التي تجري في الاسكندرية.

وحول الاجتماعات العسكرية لدول مجلس التعاون قال انها مستمرة ولا تنتهي وتتم بحضور كل الدول الاعضاء.

من جانبه قال الملحق العسكري الايطالي العقيد فيتو كراكاس انه قبل 100 عام وفي 4 نوفمبر انتهت الحرب العالمية الأولى بالنسبة لايطاليا بالتوقيع على وقف اطلاق النار بين الامبراطورية النمساوية المجرية وايطاليا، ومنذ ذلك التاريخ تحتفل ايطاليا بيوم القوات المسلحة كل عام في هذا التاريخ لتخليد ذكرى من قتلوا في هذه الحرب.

وأضاف ان هذا العام لا يقتصر الاحتفال بمرور 100 سنة فقط ولكن بمناسبة اعادة فتح الملحقية العسكرية الايطالية في الكويت

وقال انه في عام 1991 عندما دعا المجتمع الدولي للمشاركة في تحرير الكويت لم تتردد ايطاليا في ارسال قوات لها للمشاركة للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية وكانت المشاركة الايطالية عبارة عن 2000 جندي و8 طائرات تورنادو ووحدة من طائرات الاستطلاع RF-104 و17 سفينة حربية، حيث شاركوا في عمليات عاصفة الصحراء ودرع الصحراء والامداد المريح، ولايزال لدينا العديد من القوات في الكويت حتى اليوم ضمن التحالف ضد داعش من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة.

واضاف قائلاً: أن علاقاتنا وتعاوننا العسكري مع الكويت لم يكن أبدا بالقوة التي هي عليها حاليا والتي توجت مؤخرا بافتتاح مكاتب للملحقية العسكرية في كلا بلدينا، مشيرا الى أن ايطاليا تولي أهمية كبيرة لقطاع الدفاع لديها وتمتلك العديد من شركات الصناعات الضخمة والتكنولوجيا المتقدمة ما وضع ايطاليا في مصاف الدول الأولى في الصناعات الدفاعية.

