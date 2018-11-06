وطن النهار

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقيتي تعزية الى الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق والى الدكتور عادل عبدالمهدي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق أعرب فيهما سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا سلسلة التفجيرات التي وقعت بمناطق مختلفة في العاصمة بغداد والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين معربا سموه عن استنكار دولة الكويت وادانتها الشديدة لهذه الأعمال الاجرامية الشنيعة التي ترفضها جميع الشرائع والقيم الانسانية واستهدفت أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة أمن واستقرار العراق مؤكدا سموه موقف دولة الكويت الرافض لمثل هذه الاعمال الاجرامية وتأييدها لكل ما يتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات تعزية مماثلة.

