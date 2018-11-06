loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

صباح الخالد تسلّم أوراق اعتماد سفير أرمينيا


تسلم الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس الاثنين نسخة من أوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية أرمينيا الصديقة لدى البلاد سارمين باغداساريان.
وأعرب الشيخ صباح الخالد خلال استقباله السفير باغداساريان عن أطيب تمنيانه له بأن يحظى بكل التوفيق والنجاح في مهام عمله لدى الكويت وللعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين المزيد من النمو والازدهار.
حضر اللقاء نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

آخر الأخبار الخاصة

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة