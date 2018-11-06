وطن النهار

تسلم الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس الاثنين نسخة من أوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية أرمينيا الصديقة لدى البلاد سارمين باغداساريان.

وأعرب الشيخ صباح الخالد خلال استقباله السفير باغداساريان عن أطيب تمنيانه له بأن يحظى بكل التوفيق والنجاح في مهام عمله لدى الكويت وللعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين المزيد من النمو والازدهار.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

