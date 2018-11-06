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أمثال الأحمد: ملاحقة العابثين بالحياة الفطرية في المحميات


حذَّرت رئيس مركز العمل التطوعي الكويتي الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح أمس الاثنين من الاستهتار بالحياة الفطرية في محمية (صباح الأحمد) الطبيعية مؤكدة أن المركز لن يتوانى عن ملاحقتهم وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة.
وقالت الشيخة أمثال في تصريح لـ (كونا): إن تزايد أعداد المستهترين والعابثين بالحياة الفطرية والنباتية في المحمية الواقعة بمنطقة الصبية وقطعهم الشباك والدخول بسياراتهم حاملين أسلحة داخل أرضها يتسبب في تدهور وتخريب البيئة الفطرية واتلاف الغطاء النباتي لها. وأضاف أن الحفاظ على سلامة المحمية يعد واجبا على كل مواطن ومقيم اذ أنها تمثل مخزونا استراتيجيا للكائنات النباتية والحيوانية وتعمل على اعادة احياء التنوع البيولوجي في البلاد.
وأوضحت أن المحمية تستهدف توطين الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والمحافظة على الصفات الطبيعية للبيئة الكويتية.
وناشدت الجميع بالتعاون من أجل الحفاظ على الصفات الطبيعية للبيئة الكويتية وعدم التغافل عن المظاهر السلبية تجاهها ونشر الوعي البيئي بين فئات المجتمع داعية الى تصوير أي مخالفة ذات صلة وارسالها الى موقع المركز الالكتروني بغية اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهها.


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