وطن النهار

أكد محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد الدور المتنامي والرسالة الحيوية التي يطلع بها الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واصفا الصندوق انه احد ركائز الدعم المهمة لشباب الكويت من اصحاب الطموحات والمبادرات الجادة لانشاء مشروعاتهم الخاصة مشيدا بجهود الصندوق خلال السنوات الماضية بشهادة اصحاب المشروعات الذين حظوا بدعم ورعاية الصندوق، منوها الى التعاون البناء بين المحافظة والصندوق خلال الفترة الماضية، معربا عن التطلع الى المزيد من هذا التعاون.

جاء ذلك خلال استقبال الخالد امس مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبدالله حمد الجوعان حيث اكد المحافظ حرص المحافظة على تهيئة مختلف سبل التعاون المشترك مع الصندوق بما يحقق الصالح العام لشباب المحافظة على نحو خاص والكويت بوجه عام.

من جانبه أكد عبدالله الجوعان ان اللقاء تطرق الى مناقشة سبل دعم الشباب والاطلاع على الأنشطة التي تقوم بها المحافظة في هذا الصدد، منوها الى وجود العديد من البرامج التي يمكن التعاون بشأنها مع المحافظة، والتنسيق بين الادارات المعنية في الجهتين لترتيب بعض الفعاليات التي تقع تحت مظلة المشروعات الصغيرة، مقدراً مبادرة المحافظ الى دعوته للاجتماع والتعرف عن قرب على ابرز المشروعات والمستجدات التي يمكن ان يستفيد منها شباب محافظة الاحمدي. واوضح الجوعان ان الصندوق يسعى للتعاون مع المحافظات على اكثر من صعيد خاصة في نطاق الفعاليات التي تتصدى لتنظيمها كل محافظة حتى يستفيد منها اصحاب المشروعات في المحافظات، لافتا الى انه بعد تعديل القانون أصبح هناك تعريف واضح للمشروع الصغير والمتوسط الذي يمكن للشاب الاستفادة منه، مؤكدا ان الخدمات المقدمة من الصندوق لن تكون حكرا على أحد، بل ستقدم الى كل من تنطبق عليه الشروط والضوابط الخاصة بالصندوق بعد تعديل اللائحة.

واضاف ستكون هناك برامج موجهة بحيث يوفر الصندوق الفرص الاستثمارية للمبادرين الذين لديهم الرغبة في خوض هذا المجال بعد التأهيل والتدريب، منوها الى ان اولى تلك البرامج هو برنامج الحرف أو الصناعات الزراعية الذي سيرى النور قريبا.

