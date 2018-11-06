وطن النهار

مسقط - (كونا): منح العاهل العماني السلطان قابوس بن سعيد أول من أمس الاحد سفير الكويت لدى السلطنة فهد المطيري «وسام النعمان» من الدرجة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله وتقديرا لجهوده في خدمة العلاقات الطيبة التي تجمع عمان بالكويت.

وقالت وكالة الانباء العمانية ان وزير التراث والثقافة هيثم بن طارق آل سعيد قام بتسليم الوسام نيابة عن السلطان للسفير المطيري مشيدا بالجهود التي قام بها طيلة فترة عمله بالسلطنة والتي كان لها الاثر البالغ في ترسيخ علاقات البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

من جهته اعرب السفير المطيري عن خالص الشكر وعظيم الامتنان للعاهل العماني السلطان قابوس بن سعيد لمنحه «وسام النعمان» من الدرجة الأولى والذي يعكس عمق العلاقات الثنائية التي تربط القيادتين السياسيتين والشعبين الشقيقين.

واكد المطيري في تصريح لـ (كونا) ان العلاقات الكويتية - العمانية تعتبر نموذجا يحتذى به في العلاقات الثنائية بين الدول والتي تنشد دائما التطور والازدهار على جميع الاصعدة. وشدد على ان البلدين الشقيقين يسعيان دائما الى نقل تلك العلاقات المميزة الى مجالات رحبة من التعاون والتنسيق المشترك تجاه جميع القضايا على الصعيدين الاقليمي والدولي.

