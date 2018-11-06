وطن النهار

بغداد - «كونا»: أكد القنصل العام الكويتي الجديد في محافظة البصرة العراقية ابداح الدوسري حرص الكويت على تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق.

وقال بيان للقنصلية الكويتية في البصرة حصلت «كونا» على نسخة منه أمس الاثنين ان الدوسري استهل عمله الدبلوماسي بلقاء محافظ البصرة اسعد العيداني في اطار التواصل مع حكومة المحافظة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي.

واضاف البيان انه جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعميق اواصر العلاقات الثنائية في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والانسانية وبما ينعكس ايجابا على المصالح الثنائية المشتركة. واعرب القنصل العام الكويت عن امله بالمزيد من التواصل مع شرائح المجتمع العراقي في المرحلة المقبلة. وقال البيان ان المحافظ العيداني اشاد بالدور الايجابي الكبير الذي تلعبه الكويت في البصرة والذي يحظى بقبول كبير لدى جميع شرائح المجتمع في محافظة البصرة لاعتبارات كثيرة ومنها حسن الجوار والمصاهرة والعلاقات التاريخية المشتركة.

ووعد بتقديم كل التسهيلات الممكنة لدعم عمل القنصل الجديد وتسهيل مهام عمله في المحافظة.

وكان الدوسري قد سلم وزارة الخارجية العراقية يوم الخميس الماضي اوراق اعتماده قنصلا عاما جديدا لدولة الكويت في البصرة.

