وطن النهار

قالت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة للخدمات الكويتية الدكتورة جنان بوشهري أمس الاثنين: إن ملاحظات ديوان المحاسبة على المؤسسة العامة للرعاية السكنية تراجعت بنسبة 41 في المئة ولم تسجل أي مخالفة مالية.

وأضافت بو شهري في تصريح لـ(كونا) أن نتائج فحص ديوان المحاسبة لأعمال (السكنية) سجلت انخفاضا في عدد الملاحظات المرصودة عن السنة المالية (2017 - 2018).

وأوضحت أن عدد الملاحظات العامة تراجعت عن السنة المالية (2016 - 2017) من 58 ملاحظة إلى 34 في السنة المالية (2017 - 2018) أي بنسبة 41 في المئة.

وبينت أن عدد الملاحظات التفصيلية تراجع من 111 ملاحظة إلى 50 ملاحظة أي بنسبة 55 في المئة لافتة الى أن الديوان لم يرصد أي مخالفة مالية عن السنة المالية 2017 - 2018).

وأشادت بوشهري بالإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتعزيز النزاهة والشفافية في أعمالها ما نتج عنه تراجع ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة لأكثر من 40 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وشددت على تواصل المؤسسة لعملها من أجل إيجاد حلول دائمة للملاحظات المتبقية لاسيما المتكررة منها مؤكدة أن ملاحظات ديوان المحاسبة تمثل واحدة من الأدوات الرقابية الفاعلة لتحسين أداء المؤسسة بما يسهم في الحفاظ على المال العام.

كما أشادت بالتعاون البناء ما بين الديوان و الرعاية السكنية وما تحقق من انجاز في تخفيض عدد الملاحظات الإدارية وعدم رصد أي مخالفات مالية.

