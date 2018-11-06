وطن النهار

كوالالمبور - «كونا»: انطلقت في مدينة سيدني الاسترالية أمس الاثنين أعمال المؤتمر الدولي الخامس للمحاسبين 2018 بمشاركة ستة الاف شخص يمثلون أكثر من 130 دولة بينها الكويت لبحث التحديات العالمية واستعراض التغيرات الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية الضخمة التي تجتاح العالم. ويمثل الكويت في المؤتمر الذي يستمر حتى الثامن من نوفمبر الحالي وفد من ديوان المحاسبة برئاسة رئيس الديوان عادل الصرعاوي ويضم نخبة من موظفي مختلف قطاعات الديوان.

وقالت المدقق الرئيسي في إدارة الرقابة على الأداء في الديوان عائشة الكندري لـ(كونا): ان «مشاركتنا في المؤتمر تأتي في اطار الحرص على تبادل المعلومات والاستفادة من الخبرات الدولية المشاركة في المحاضرات والورش العلمية التي ستعقد على هامش المؤتمر». واضافت ان وفد ديوان المحاسبة الكويتي سيشارك كذلك في معرض يعقد على هامش المؤتمر لابراز جهوده وانجازاته وتطلعاته في عدة مجالات مرتبطة بالمهنة مثل التدقيق على تكنولوجيا المعلومات ورقابة الجودة على أعمال التدقيق والحوكمة وإدارة المخاطر. وأوضحت أن الديوان يعد المنظمة العربية الوحيدة التي تشارك في هذا المعرض المصاحب الى جانب منظمات دولية متخصصة بمجالات المحاسبة والتدقيق. وذكرت الكندري أن الديوان سيعقد اجتماعات ولقاءات جانبية مع ممثلي الجهات الدولية المشاركة بالمؤتمر وذلك لبحث سبل الاستفادة من التجارب والخبرات المتقدمة في مجال المحاسبة والتدقيق الى جانب نقل التجربة الكويتية. يذكر ان المؤتمر الدولي للمحاسبين يعقد كل أربع سنوات منذ عام 2002 ويتم تنظيمه تحت رعاية الاتحاد الدولي وكانت آخر اجتماعاته في العاصمة الإيطالية روما 2014 وشارك فيها ديوان المحاسبة الكويتي.

