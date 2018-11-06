وطن النهار

انهت وزارة الصحة خدمات 45 موظفاً يعملون على بند الاجر مقابل عمل في احدى المستشفيات بعد ثبوت ادانتهم بالتلاعب بنظام بصمة الحضور والانصراف.

من جانب آخر، نفت وزارة الصحة صحة ما تم تداوله مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي عن فيديو تسريب مائي في إحدى غرف العمليات مؤكدة ان الفيديو المتداول ليس له علاقة بمستشفيات الكويت. على صعيد غير ذي صلة اعلن رئيس الجمعية الصيدلية الكويتية وليد الشمري عن اجتماع قريب مع ديوان الخدمة المدنية بحضور وزير الصحة د.باسل الصباح لمناقشة إقرار البدلات المستحقة للصيادلة، فضلا عن مناقشة مكافأة المؤهل العلمي وعدم خصم بدل الخفارة.

جاء هذا في تصريح صحافي على هامش لقاء مجلس ادارة الجمعية الصيدلية بوزير الصحة د.باسل الصباح.

واكد الشمري انه تمت مناقشة طلب تشكيل لجنة تضم بعضويتها صيادلة للتفتيش على العيادات الطبية الاهلية للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح الخاصة بعدم صرف الادوية والمستحضرات الطبية من قبل الطبيب مباشرة لمخالفته للقانون تقدم به الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د.عبدالله البدر، حيث أبدى الوزير الصباح موافقته على هذا الموضوع. واعلن عن تقليص فترة استخراج التراخيص للصيادلة المحولين للعمل من القطاع الحكومي الى الاهلي بتعليمات من وزير الصحة د.باسل الصباح ووكيل الرقابة الدوائية د.عبدالله البدر، مشيدا بجهودهما لتذليل جميع العقبات التي تخص مهنة الصيدلة، مؤكدا ان الوزير الصباح تفهم جميع مطالب الصيادلة والتي أوصلتها الجمعية، ووعد بوضع الحلول المناسبة لها.

