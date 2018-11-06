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مشل الجربا حصل على براءة اختراع طبي


حصل الطبيب الكويتي مشل الجربا على براءة اختراع من المكتب الأميركي لبراءات الاختراع وذلك عن اختراعه الطبي الذي يهدف إلى تسهيل إجراء العمليات الجراحية والحد من احتمالية الوقوع في الأخطاء الطبية. وقال الجربا الذي يعمل طبيبا في مستشفى (زين) التخصصي في تصريح (كونا) أمس الاثنين إن الاختراع الذي حصل بموجبه على براءة الاختراع هو أداة جراحية تستخدم كدرع واقية من الكي غير المقصود أثناء القيام بالعمليات الجراحية في تخصص الأنف والأذن والحنجرة وجراحات المناظير وغيرها من التخصصات الأخرى. وأضاف أن هذا الاختراع سيسهم في مساعدة الجراحين على إنجاز عملياتهم على نحو أسهل وتحقيق أهدافها بأقل مخاطر من الممكن أن تتعرض لها أنسجة جسم المريض أثناء العملية الجراحية.


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