وطن النهار

دشنت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان)، مساء أول من أمس الأحد 4 نوفمبر 2018م، حملتها السنوية للتوعية بسرطان البروستاتا للعام السادس على التوالي تحت شعار (التوعية.. وقاية)، بحضور عضو مجلس إدارة حملة (كان) الدكتور رشيد الحمد، في ديوانية الرعيل الأول بمنطقة الشامية، ووسط حضور غفير من المواطنين من رواد الديوانية.

وبهذه المناسبة قال نائب رئيس مجلس إدارة حملة (كان) ورئيس المبادرة الدكتور خالد أحمد الصالح، إن حملة (كان) منذ انطلاقها برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه - عام 2006، تمكنت من تحقيق انجازات كبيرة في التوعية والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض السرطانية.

وأكد على أهمية التوعية من الأمراض السرطانية عن طريق تعليم الجمهور أهمية الكشف المبكر خاصة في سرطاني الثدي والبروستاتا، والتي تكون نسبة الشفاء منهما مرتفعة في حال الاكتشاف المبكر للمرض.

وأضاف الصالح نعلن اليوم انطلاق حملة التوعية بسرطان البروستاتا تحت شعار (التوعية.. وقاية) والتي سوف تستمر على مدار شهر كامل، بهدف التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا وذلك لاحتلال هذا السرطان بناء على تقرير سجل السرطان في دولة الكويت مراكز متقدمة، ما يستدعي زيادة جرعات التوعية بهذا الورم للوصول إلى خفض معدلات الإصابة.

وحول مرض سرطان البروستاتا بين الصالح يعد الأكثر انتشارا بين الرجال الكويتيين، ووفقاً لآخر احصاءات مركز الكويت لمكافحة السرطان لعام 2014 فإن نسبة الإصابة بسرطان البروستاتا بين الرجال الكويتيين تبلغ 17.8 لكل 100 ألف شخص، وبين غير الكويتيين 14.3 لكل 100 ألف شخص، وأن هناك 55 إصابة بالمرض سنوياً بين الكويتيين مقابل 52 من غير الكويتيين. وأشار إلى أن هذه الحملة تستهدف الرجال فوق الخمسين عاماً لحثهم على تبني السياسة الصحية المناسبة عن طريق تحليل دلالات الورم لسرطان البروستاتا عن طريق فحص الدم الـPSA - الذي يمكن في حال ارتفاعه أن يعطي مؤشراً لاحتمال وجود هذا الورم وفي حال اكتشافه مبكراً يصبح العلاج مضموناً وترتفع نسبة الشفاء منه.

