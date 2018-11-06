وطن النهار

نظمت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية أمس ورشة عمل تدريب الجهات الحكومية على مفهوم وآليات الحوكمة المؤسسية برعاية وحضور الأمين العام للمجلس د. خالد المهدي والامين العام المساعد للتخطيط والمتابعة بدر الرفاعي ومدير ادارة التنمية الادارية فالح الدوسري.

وألقى الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد المهدي كلمة اكد فيها أن اهمية هذا اللقاء تأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية في البلاد بمكافحة الفساد وتعزيز المعرفة والوعي لدى موظفي الدولة بأهمية وآليات تطبيق الحوكمة المؤسسية في الجهات الحكومية التي يعملون بها وعلى مستوى الدولة بشكل عام.

واضاف ان الأمانة العامة للمجلس تعمل جاهدة لتنفيذ رؤية متكاملة بالتعاون مع الشركاء لتفعيل الحوكمة المؤسسية بالجهاز الاداري الحكومي، والتي تتضمن عددا من المحاور منها وضع الاطار الوطني؛ وتصميم وصياغة الدليل الوطني في ضوء التجارب الدولية المماثلة ونظرا لما تمثله جاهزية العنصر البشرى كأحد المتطلبات الهامة للتطبيق الفعال للحوكمة المؤسسية، فقد خططت الأمانة العامة للمجلس لتنفيذ عدد من الورش التدريبية في هذا السياق. واكد المهدي ان الحوكمة باتت نهجا للدولة وضمن خططها التنموية كما اصبحت ضمن اختصاصات كل الجهات الحكومية واصبح لزاما علينا التعامل والتفاعل معها بشكل يليق بها مع ضرورة تفاعل الجهات الحكومية مع هذا التوجه في ظل رؤية واضحة للجهات، لتفعيل الحوكمة والوسائل والآليات التي سيتم التطبيق من خلالها حيث تعتبر الحوكمة نظاماً للرقابة والتوجيه على المستوى المؤسسي فتحدد المسؤوليات والحقوق والعلاقات مع جميع الفئات المعنية، وتوضح كافة القواعد والاجراءات اللازمة لصنع القرارات الرشيدة المتعلقة بعمل المؤسسة. مشيرا الى أن العديد من الدراسات اظهرت وجود علاقات ارتباط ايجابية قوية بين قواعد ونظم الحوكمة وسلامة النظم المالية التي تشكل عنصرا أساسيا في المفهوم الكلي للاستقرار المالي. واشار المهدي الى ان للحوكمة الأثر الفعّال والايجابي في ادارة المؤسسات والمخاطر من خلال تطبيق مبادئ الافصاح والشفافية وروح المساءلة وادارة الموارد وتعزيز التنافسية ورفع الكفاءة والفعالية كما تعزز الثقة والعملية الاشرافية والرقابية ودورها الأساسي في صناعة القرار وتحقيق اهداف اي مؤسسة أو تحقيق التنمية الحقيقية الأمر الذي يتطلب اجراء عملية اصلاح جادة وعميقة للنظام المؤسسي تتمثل أهمها في تطبيق مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف الى تحقيق الجودة والتميز في الأداء الاداري.

من جانبه القى الامين العام المساعد للتخطيط والمتابعة بدر الرفاعي كلمة اعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في الورشة مشيرا الى ان أهميتها تأتي كونها تتكامل مع المجهودات العديدة من مختلف الجهات المعنية بتطوير وتحديث الجهاز الاداري ليكون مؤهلا للقيام بالدور المنوط به في تحقيق رؤية دولة الكويت 2035.

واكد ان اهمية الورشة تأتي كذلك في سياق تأكيد القيادة في دولة الكويت على اهمية دعم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والجهاز الاداري مشيرا الى ان امانة التخطيط تضع بالتعاون مع الشركاء رؤية شاملة للنهوض بتطبيقات وممارسات الحوكمة المؤسسية تتضمن وضع مسودة الاطار الوطني وتصميم الدليل الوطني وتنفيذ برنامج قدرات الكوادر بالجهات الحكومية في مجال الحوكمة المؤسسية.

والقى مدير ادارة التنمية الادارية في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية فالح الدوسري كلمة اكد فيها ان الحوكمة المؤسسية في الجهات الحكومية تعد خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز مبدأ حرمة المال العام وتعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية.

واستعرض الخبير الاداري الدكتور مسعد عثمان الهدف العام للورشة والمتمثل في تعزيز الوعي باهمية وآليات تطبيق الحوكمة في الجهات الحكومية فضلا عن اهداف فرعية منها تبادل الخبرة بين الجهات الحكومية حول الحوكمة وتاهيل المشاركين للمساهمة في تطبيق الحوكمة.

وتحدث في اليوم الاول للورشة حول مواصفات الجهاز الاداري الحكومي المتميز ومفهوم واهمية الحوكمة المؤسسية والمقارنة بين المنظمات الحكومية في القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين من حيث الرؤية المستقبلية والنظم واللوائح والتكنولوجيا والهياكل التنظيمية والموارد البشرية.

