وطن النهار

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية المهندس محمد بوشهري أول من أمس الاحد حرص الكويت على استضافة المؤتمرات العالمية التي تعنى بالطاقة المتجددة وكل ما يتعلق بمجالات توليد ونقل وتوزيع الطاقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد للاعلان عن المؤتمر الـ14 لـ(سيجري الخليج) المنعقد تحت عنوان (مؤتمر كهرباء الخليج 2018) والفعاليات المصاحبة له الذي تستضيفه الكويت خلال الفترة من 11 - 13 نوفمبر الحالي بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعديد من الشركات المتخصصة ومايقارب 1200 شخصية خليجية واقليمية ودولية متخصصة في الكهرباء. واضاف بوشهري ان منظمة (سيجري العالمية) ومقرها فرنسا تأسست منذ عام 1921 وانضمت اليها دول مجلس التعاون في العام 1985 حيث انبثقت اللجنة الاقليمية لنظم الطاقة الكهربائية بدول مجلس التعاون واصبحت تسمى (سيجري الخليج) وتتمتع بعضوية اللجنة التوجيهية والمجلس الادراي لـ(سيجري العالمية) ما جعلها تشارك في جميع المؤتمرات العالمية المعنية بالطاقة الكهربائية.

وأوضح ان منظمة (سيجري العالمية) معنية بالأبحاث العلمية سواء انتاج او توزيع الطاقة والبيئة وتبادل المعلومات التقنية والفنية بين الدول الأعضاء. وقال ان المؤتمر سيصاحبه جلسة نقاشية في اليوم الاول عن (تخزين الطاقة) يعقبها 10 جلسات موزعة تعنى بالدراسات والبحوث الأكاديمة مقدمة من دول الخليج.

من جانبه قال الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل الكهربائية بالوزارة جاسم النوري ان (سيجري الخليج) شكلت لجنة علمية لدراسة اوراق عمل المؤتمر حيث تم اختيار 118 ورقة سيتم تقديمها خلال ايام المؤتمر وسيعلن عن الفائزين في اليوم الثالث للمؤتمر.

واضاف انه سيتم تسجيل اوراق العمل الفائزة في مجلة سيجري العالمية في باريس مشيرا الى ان عدد الدول المشاركة في المسابقة 30 دولة عربية واجنبية وبحضور ممثلين لمنظمات عالمية تهتم بالطاقة. واوضح النوري ان اوراق عمل المؤتمر اعدت من قبل خبراء وباحثين في مجال الطاقة الكهربائية ومتابعة من كادر فني متخصص يقوم على تنقيح وتقييم تلك الأوراق العلمية.

