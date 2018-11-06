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العتيبي لتخصيص محطات للنقل السياحي


تقدم رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي باقتراح تخصيص محطات للنقل السياحي تتكون منها شبكة نقل خاصة تربط المعالم السياحية بشكل منظم خلال أوقات العمل وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات الرسمية ذات الاختصاص لاسناد تشغلها لمن تراه وفق القوانين والأنظمة المرعية، وذلك نظرا لتزايد الأماكن السياحية والترفيهية في البلاد بالآونة الأخيرة بمختلف قطاعاتها (مراكز ثقافية أسواق تراثية مجمعات تجارية كبرى حدائق... الخ)، فضلاً عن ازدياد في أعداد الزائرين داخلياً وخارجياً، ما يدعونا للبحث عن كل ما من شأنه أن يضيف لهذا المجال وعلى وجه الخصوص سهولة التنقل والربط بين هذه الأماكن لتحقيق اليسر للزائرين.
وطالب العتيبي كذلك بتخصيص مواقع أمام جميع المعالم السياحية الرئيسة في البلاد تكون محطات لحافلات فاخرة مع بيان الأغراض لها تتمثل على سبيل المثال لا الحصر تخفيف الأزدحامات المرورية بالطرق المؤدية للأماكن المقصودة وعدم وجود مواقف السيارات الكافية في بعض المواقع و سهولة انتقال العوائل لأكثر من موقع خلال اليوم الواحد والتيسير لزائري البلاد زيارة أغلب الأماكن بأقل وقت ممكن.


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