وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري أمس الاثنين أن نسبة الانجاز في أعمال مشروع انشاء وصيانة جسر الشيخ جابر الأحمد - وصلة الدوحة بلغت 97?2 في المئة وأنه سيتم الانتهاء منها بنهاية العام الحالي.

وقال المدير العام للهيئة م. أحمد الحصان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان المشروع يستهدف ربط منطقة الدوحة بمنطقة الشويخ وجسر الشيخ جابر الأحمد (الرئيس) بغية تخفيف حدة الازدحام المروري فضلا عن استكمال منظومة الطرق بالبلاد. وأضاف الحصان أن أعمال المشروع تتضمن الطريق البري وطوله 4?7 كيلومترات ويشمل خمسة جسور علوية بطول 725 مترا والجسر البحري البالغ طوله 7?7 كيلومترات موضحا أنه يشمل ثلاث حارات مرورية وحارة للأمان في كل اتجاه بكلفة 165?7 مليون دينار (نحو 545 مليون دولار). وأوضح أن الجسر البحري يبدأ من ميناء الشويخ (المنطقة الحرة) ويعبر جون الكويت غربا ويمر بجانب جزيرة أم النمل ليصل الى منطقة الدوحة ثم يربط بطريق الدوحة السريع. وأفاد بأن الجسر تم تصميمه وفقا للمواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة ليكون عمره الافتراضي 100 عام، مؤكدا أن تنفيذ هذا المشروع يأتي بخبرات محلية وعالمية تقوم بالاشراف على أعماله.

وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق وضع خطة متكاملة لتنفيد 74 مشروعا لتطوير الطرق والبنى التحتية بغية تسهيل الحركة المرورية في البلاد مشيرة الى تخصيص واعتماد 500 مليون دينار كويتي (نحو 1?65 مليار دولار) لهذه المشاريع.

