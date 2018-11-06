وطن النهار

أعلن مشروع «أمنية» البيئي عن ابرام تعاون مع شركة البترول العالمية بحضور عدد من ممثلي الشركة بينهم حسن الحماد، هبة القبندي، طلال المطوع، احمد بن سبت، ندى عبدالله، الى جانب مؤسسي مشروع «أمنية» سناء الغملاس وفرح شعبان.

وفي هذا الجانب اعربت سناء الغملاس في تصريح صحافي بعد توقيع الاتفاق البيئي عن بالغ شكرها واعتزازها لهذا التعاون البيئي المثمر بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، لافتة الى أنه يمثل أول اتفاقية من نوعها، وذلك بتسليم النفايات القابلة للتدوير كافة وغير الخطرة الينا كمشروع كويتي معتمد في تدوير النفايات البلاستيكية لدى الهيئة العامة للبيئة.

وأضافت الغملاس أن هذا التعاون بدأ مع شركة البترول العالمية منذ انطلاقنا في عام 2015، واثبتنا الالتزام معهم خاصة من ناحية ارسال التقارير بشكل مستمر بما يتم تسليمه من نفايات بلاستيكية، واليوم تطور التعاون لتميزهم، ودعما منهم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت الغملاس أن مشروع «أمنية» يمضي قدما في تحقيق المزيد من الأهداف البيئية التي تصب في خدمة المجتمع من خلال ايجاد بيئة صحية سليمة خالية من الأخطار والتلوث.

