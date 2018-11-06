وطن النهار

دعت بلدية الكويت المواطنين والمقيمين بعدم اقامة أى مخيم قبل موسم التخييم والذي سيبدأ في 15 نوفمبر الحالي، لافته الى ان الاجهزة الرقابية ستقوم بازالة جميع المخيمات المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية من قبل البلدية والهيئة العامة للبيئة.

وأكدت البلدية على أن الاجهزة الرقابية تواصل حملاتها التفتيشية بمناطق البر لرصد المخيمات المخالفة، مشيرة الى أن الحملات أسفرت عن ازالة 154 مخيماً مخالفاً وتوجيه 87 انذاراً، مؤكدة الى استمرار الحملات قبل وبعد فترة التخييم الموسمية

وناشدت البلدية الجميع عند انطلاق موسم التخييم الالتزام بالنظم لموسم التخييم فضلا عن الابتعاد عن خطوط الضغط العالي بمساحة لا تقل عن 100م من الجانبين، الابتعاد عن الطرق الدائرية ومباني الخدمات العامة بمساحة لا تقل عن 500م، وكذلك الابتعاد عن حدود المنشآت العسكرية بمسافة لا تقل عن 2 كم، والابتعاد عن حدود المحميات الطبيعية ومحطات الوقود والمنشآت النفطية وأي مشاريع أخرى خاصة بالدولة بمسافة لا تقل عن 500 متر.

