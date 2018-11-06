loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«البلدية» أزالت 154 مخيماً


دعت بلدية الكويت المواطنين والمقيمين بعدم اقامة أى مخيم قبل موسم التخييم والذي سيبدأ في 15 نوفمبر الحالي، لافته الى ان الاجهزة الرقابية ستقوم بازالة جميع المخيمات المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية من قبل البلدية والهيئة العامة للبيئة.
وأكدت البلدية على أن الاجهزة الرقابية تواصل حملاتها التفتيشية بمناطق البر لرصد المخيمات المخالفة، مشيرة الى أن الحملات أسفرت عن ازالة 154 مخيماً مخالفاً وتوجيه 87 انذاراً، مؤكدة الى استمرار الحملات قبل وبعد فترة التخييم الموسمية
وناشدت البلدية الجميع عند انطلاق موسم التخييم الالتزام بالنظم لموسم التخييم فضلا عن الابتعاد عن خطوط الضغط العالي بمساحة لا تقل عن 100م من الجانبين، الابتعاد عن الطرق الدائرية ومباني الخدمات العامة بمساحة لا تقل عن 500م، وكذلك الابتعاد عن حدود المنشآت العسكرية بمسافة لا تقل عن 2 كم، والابتعاد عن حدود المحميات الطبيعية ومحطات الوقود والمنشآت النفطية وأي مشاريع أخرى خاصة بالدولة بمسافة لا تقل عن 500 متر.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

آخر الأخبار الخاصة

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة