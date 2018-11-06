وطن النهار

ثمن الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني دور الكويت في دعم مسيرة مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال في كلمة بمناسبة زيارته لمقر المؤسسة اتقدم بالشكر لسمو امير الكويت سمو الشيخ صباح الاحمد على دعمه ورعايته في استضافة مقر مؤسسة الانتاج البرامجي في دولة الكويت والرعاية الدائمة لدولة الكويت لهذا الصرح الاعلامي الخليجي المشترك منذ انطلاقة المؤسسة التي كان لها الدور الكبير في تأكيد مفردات اللحمة والتواصل الخليجي المشترك بين ابناء دول المنطقة. بل استطيع التأكيد أن المؤسسة كانت في طليعة المؤسسات الخليجية المشتركة التي تبنت الفكر الخليجي المشترك وعملت من خلال اعمالها الاعلامية والفنية ذات البعد التربوي العالي المستوى في دعم مسيرة التعاون الاعلامي والفني المشترك. كما شدد امين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني على الدور الذي قامت به المؤسسة بوصفها البيت الاعلامي الخليجي المشترك لابناء المنطقة في تشكيل وعيهم وثقافتهم الاعلامية والفنية ضمن معطيات تربوية عالية المستوى.

في كلمته أيضا أشاد عبداللطيف الزياني بالخطط والمشاريع الجديدة التي تستعد مؤسسة الانتاج البرامجي لتحقيقها خلال المواسم المقبلة ضمن مسيرتها التي تؤكد اللحمة والتعاون الخليجي المشترك. مشيرا الى ان هذه الزيارة تأتي بمناسبة زيارته للكويت لانطلاق فعاليات ايام مجلس التعاون الخليجي المشترك في الكويت.

وقام الامين العام لمجلس التعاون الخليجي بجولة في قطاعات المؤسسة حيث رافقه المستشار الاعلامي للمؤسسة فخري عودة الذي استقبل الامين العام والوفد المرافق له بكلمة نيابة عن العاملين في المؤسسة وقدم خلال الجولة تعريفاً باحدث المشاريع وايضا ابرز الانجازات التي حققتها المؤسسة خلال مسيرتها الطويلة.

