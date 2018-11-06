loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

شدد على تبني الفكر الخليجي المشترك

الزياني: نثمِّن دعم الكويت لمؤسسة الإنتاج البرامجي


ثمن الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني دور الكويت في دعم مسيرة مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال في كلمة بمناسبة زيارته لمقر المؤسسة اتقدم بالشكر لسمو امير الكويت سمو الشيخ صباح الاحمد على دعمه ورعايته في استضافة مقر مؤسسة الانتاج البرامجي في دولة الكويت والرعاية الدائمة لدولة الكويت لهذا الصرح الاعلامي الخليجي المشترك منذ انطلاقة المؤسسة التي كان لها الدور الكبير في تأكيد مفردات اللحمة والتواصل الخليجي المشترك بين ابناء دول المنطقة. بل استطيع التأكيد أن المؤسسة كانت في طليعة المؤسسات الخليجية المشتركة التي تبنت الفكر الخليجي المشترك وعملت من خلال اعمالها الاعلامية والفنية ذات البعد التربوي العالي المستوى في دعم مسيرة التعاون الاعلامي والفني المشترك. كما شدد امين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني على الدور الذي قامت به المؤسسة بوصفها البيت الاعلامي الخليجي المشترك لابناء المنطقة في تشكيل وعيهم وثقافتهم الاعلامية والفنية ضمن معطيات تربوية عالية المستوى.
في كلمته أيضا أشاد عبداللطيف الزياني بالخطط والمشاريع الجديدة التي تستعد مؤسسة الانتاج البرامجي لتحقيقها خلال المواسم المقبلة ضمن مسيرتها التي تؤكد اللحمة والتعاون الخليجي المشترك. مشيرا الى ان هذه الزيارة تأتي بمناسبة زيارته للكويت لانطلاق فعاليات ايام مجلس التعاون الخليجي المشترك في الكويت.
وقام الامين العام لمجلس التعاون الخليجي بجولة في قطاعات المؤسسة حيث رافقه المستشار الاعلامي للمؤسسة فخري عودة الذي استقبل الامين العام والوفد المرافق له بكلمة نيابة عن العاملين في المؤسسة وقدم خلال الجولة تعريفاً باحدث المشاريع وايضا ابرز الانجازات التي حققتها المؤسسة خلال مسيرتها الطويلة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

آخر الأخبار الخاصة

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة