وطن النهار

انطلقت صباح أمس فعاليات ملتقى الاعلام والتكنولوجيا والاتصال في النسخة الثالثة، والمقرر استمراره لمدة يومين، بفندق جي دبليو ماريوت الكويت، بالتعاون مع وزارة الاعلام والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، والمعهد العربي للتخطيط، والجمعية الكويتية للاعلام والاتصال، واكاديمية الاعلام المتكامل، وبرعاية شركة زين للاتصالات المتنقلة، وبيت التمويل الكويتي، والخطوط الجوية الكويتية، وبمشاركة كوكبة من كبار المسؤولين في قطاعات التكنولوجيا والاتصال الحكومية والخاصة، وعدد من المختصين والأكاديميين من أصحاب الخبرات، اضافة لمنتجين مستثمرين في صناعة الاتصال والتكنولوجيا والاعلام على المستويين المحلي والدولي.

وتقدم ماضي الخميس الامين العام للملتقى الاعلامي العربي خلال كلمته خلال الافتتاح بالشكر لوزير الاعلام وزير الدولة للشباب محمد الجبري على رعايته لملتقى الاعلام، كما تقدم بالشكر للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات على شراكتهم الاستراتيجية للعام الثالث على التوالي لانجاح هذا الملتقى، مضيفا بأن الشكر موصول لكل الجهات الحكومية والراعية في دعم هذا الملتقى، بالاضافة الى الضيوف الذين توافدوا داخليا وخارجيا من أجل المشاركة في دعم الملتقى.

واوضح الخميس أن هذا الملتقى عبارة عن برنامج تأهيلي وتدريبي لمن يرغب في المشاركة، خاصة أننا نحاول الربط بين ثلاث قواعد اساسية «قاعدة الاعلام، قاعدة التكنولوجيا، قاعدة الأتصال»، لاسيما انها محركة للكثير من الأحداث في حياتنا اليومية، ومن هنا استطعنا الربط بين القواعد الثلاث باستخداماتها اليومية، وهو كيف تنمي ذاتك وإمكاناتك وقدراتك والتفاعل مع المجتمع من خلال هذه القواعد.

وشكر الخميس كل من أسهم وحرص على انجاح الملتقى خاصة الوسائل الاعلامية المحلية والعربية لتغطية هذا الملتقى، متمنيا أن يخرج الملتقى بفائدة للجميع من خلال المحاضرات التي ستقام خلال أنشطة الملتقى، لاسيما انه موجه لفئة محددة في المجتمع من أجل الاستفادة القصوى من هذه الفعاليات.

ومن جانبه قال قصي الشطي مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات «ان ملتقى الاعلام والتكنولوجيا والاتصال يمثل أهمية كبرى حيث أنه يمزج ما بين الاعلام بأدواته المختلفة، والتكنولوجيا التي صارت مصدرا مهما في صناعة الاعلام وتطوره، والاتصال القادم الجديد الذي غير شكل الاعلام وخلق ثورة جديدة عرفت بثورة الاتصال، مؤكدا ان مثل هذه الملتقيات والتي تأتي على شكل برامج تدريبية مكثفة لها أهمية كبيرة في تطوير ادراكنا ومفاهيمنا وقدراتنا بالتعامل مع تلك المؤثرات الثلاثة الاعلام، الاتصال والتكنولوجيا». وأضاف الشطي «ان جدول الأعمال لهذ الملتقى ثري بالعناوين المهمة، والمحاضرين الأكفاء الذين تم انتقاؤهم بعناية فائقة ليحققوا الغرض المهم لهذا التجمع باغتنام الفائدة والمعلومة والمعرفة الاضافية، مقدما شكره للقائمين على هذا الملتقى وكل المشاركين فيه».

وفي سياق متصل قال د. خالد فتح الله ممثل الهيئة الوطنية للاعلام في جمهورية مصر العربية، ان مثل هذه الملتقيات تجمع ابناء العروبة شعوبا وحكومات في مصائر مشتركة لمواجهة التحديات، مضيفا ان الحدود الان قد انهارت خاصة في ظل الانترنت حيث اصبح الناس متصلين ببعضهم بسلاسة تامة ومحاطين بكيانات ذكية ومتجاوبة داخل اطار يدمج الانسان بالتكنولوجيا.

واكد فتح الله ان الحياة الجديدة تحدد وتقرر طريقتنا في كل تفاعلاتنا الانسانية من التسلية او التسوق الى الصراعات والحروب، مشيرا الى تلاشي الحدود بين المقروء والمسموع والمرئي، حيث اصبح الانسان يصنع اعلامه دون توثيق ووجود مصداقية للمصدر.

وفي سياق اخر أعلن المستشار الاعلامي لمعالي وزير الاعلام ورئيس لجنة تطوير الهوية التلفزيونية بالوزارة م.عبدالعزيز الجناحي عن وضع اللمسات الأخيرة على مشروع «الكويت الآن» والذي سيقدم صورة جديدة عن دولة الكويت من خلال مجموعة من كاميرات البث المباشر عالية الدقة ستكون مثبتة وتبث على مدار الساعة موضوعة في عدد من المواقع في مختلف مناطق الكويت لتنقل صوراً جمالية وتاريخية وثقافية عن البلد مربوطة بآلية تشغيل هندسي لتنقل صورة حية ومباشرة بشكل يومي.

وكشف الجناحي ان هناك تعاوناً مع شركة «هواوي» العالمية المتخصصة في هذا المجال لتوريد وتثبيت هذه الكاميرات بتقنيتها العالية في «6» مواقع وزوايا تسمح بتحريكها لتقدم صوراً جمالية عن مناطق الكويت وبالتالي ستسهم في الترويج السياحي للكويت علاوة على تحقيقها لأبعاد اخرى يمكن الاستفادة منها وكذلك متابعة تطورات خطة التنمية خاصة «كويت جديدة» وستقوم كذلك بنقل المواقع بشكل حي ومباشر يتيح رصد ونقل ملعومات حية ومباشرة مثل حالة الطقس ودرجة الحرارة وحركة المرور وعرض لأهم الأخبار وغيرها من المعلومات والمؤشرات. وبين الجناحي ان «الكويت الآن» فكرة تسهم في تفرد تلفزيون الكويت بنقله لهذه الصور الحية عن البلد للعالم ككل وكذلك لكل مشاهد في موقعه أينما كان في العالم وستعزز من معرفة السائح بالمواقع والأماكن التراثية والتاريخية والفنية والثقافية والاجتماعية والعمرانية في الكويت، وهي فكرة تحاكي ما يتم تطبيقه في العديد من القنوات العالمية بشكل يتيح للمحطات الخارجية الاستعانة بلقطات حية مباشرة عن الكويت على مدار الساعة لكي يتم استخدامها في اي تقارير او مواد او رسائل اعلامية عن الكويت من قبل القنوات العالمية.

