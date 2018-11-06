وطن النهار

ترأس محافظ العاصمة الفريق ثابت محمد المهنا اجتماعا ضم كلاً من، أمين عام جامعة الكويت د. مثنى الرفاعي، مساعد الأمين العام للشؤون الادارية علي الأستاذ، رئيس قسم صيانة العاصمة بوزارة الأشغال مبارك الصليلي، المهندس ابراهيم الخارجي، المستشار الأمني في محافظة العاصمة عبد المحسن المتروك، ومدير الشؤون الادارية والمالية في المحافظة عبدالكريم المهدي، عبد الله اتش من الادارة الفنية في المحافظة وذلك استكمالا للاجتماع السابق ومناقشة المواقف المحيطة بجامعة الكويت لمواجهة المشكلات التي يعاني منها طلاب جامعة الكويت تمهيدا لايجاد الحلول المناسبة لها. وقال المهنا : ان لقائنا الثاني هذا يعقد بناء على طلب امين عام الجامعة مثنى الرفاعي وحضور ممثلين عن الجهات ذات الشأن في مواقف السيارات المتعلقة بالجامعة من وزارة الداخلية والاشغال،لافتا الى ان أهمية هذا الاجتماع تأتي انطلاقا من حرص محافظة العاصمة وحرص ادارة الجامعة أيضا على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب بعد ان تفاقمت مشاكل المواقف وادت الى نتائج مؤسفة. وأضاف ان توجه الأمين العام لجامعة الكويت للتنسيق مع المحافظة يؤشر على مدى حرص ادارة الجامعة على ايجاد مخارج لهذه المشكلة المزمنة من خلال التعاون والتنسيق مع المحافظة كسلطة تنفيذية ومخاطبة المحافظة لمختلف الجهات الحكومية ذات الشأن، معتبرا ان وفاة احدى طالبات الجامعة يستدعي التحرك السريع لوقف هذه المأسي بأسرع وقت ممكن وذلك وفقا لخارطة طريق تبدأ بالبحث عن الحلول الآنية والمستقبلية بأسرع وقت ممكن، والقيام بحملة توعوية تهدف الى الحد من المخاطر التي يتعرض لها الطلبة.

