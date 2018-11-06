loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مع مسؤولين أكاديميين ومن المرور والأشغال

المهنا ناقش مشكلات طلبة الجامعة


ترأس محافظ العاصمة الفريق ثابت محمد المهنا اجتماعا ضم كلاً من، أمين عام جامعة الكويت د. مثنى الرفاعي، مساعد الأمين العام للشؤون الادارية علي الأستاذ، رئيس قسم صيانة العاصمة بوزارة الأشغال مبارك الصليلي، المهندس ابراهيم الخارجي، المستشار الأمني في محافظة العاصمة عبد المحسن المتروك، ومدير الشؤون الادارية والمالية في المحافظة عبدالكريم المهدي، عبد الله اتش من الادارة الفنية في المحافظة وذلك استكمالا للاجتماع السابق ومناقشة المواقف المحيطة بجامعة الكويت لمواجهة المشكلات التي يعاني منها طلاب جامعة الكويت تمهيدا لايجاد الحلول المناسبة لها. وقال المهنا : ان لقائنا الثاني هذا يعقد بناء على طلب امين عام الجامعة مثنى الرفاعي وحضور ممثلين عن الجهات ذات الشأن في مواقف السيارات المتعلقة بالجامعة من وزارة الداخلية والاشغال،لافتا الى ان أهمية هذا الاجتماع تأتي انطلاقا من حرص محافظة العاصمة وحرص ادارة الجامعة أيضا على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب بعد ان تفاقمت مشاكل المواقف وادت الى نتائج مؤسفة. وأضاف ان توجه الأمين العام لجامعة الكويت للتنسيق مع المحافظة يؤشر على مدى حرص ادارة الجامعة على ايجاد مخارج لهذه المشكلة المزمنة من خلال التعاون والتنسيق مع المحافظة كسلطة تنفيذية ومخاطبة المحافظة لمختلف الجهات الحكومية ذات الشأن، معتبرا ان وفاة احدى طالبات الجامعة يستدعي التحرك السريع لوقف هذه المأسي بأسرع وقت ممكن وذلك وفقا لخارطة طريق تبدأ بالبحث عن الحلول الآنية والمستقبلية بأسرع وقت ممكن، والقيام بحملة توعوية تهدف الى الحد من المخاطر التي يتعرض لها الطلبة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

آخر الأخبار الخاصة

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة