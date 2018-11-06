وطن النهار

كشفت رئيس مجلس أمناء جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية الشيخة عايدة سالم العلي عن قرار مجلس أمنائها منح النسخة الثانية عشرة من أعلى جائزة تقديرية (وسام المعلوماتية) في دورتها الثامنة عشرة الى أحد أعرق المؤسسات العالمية وأهم محفل عالمي متخصص في مجتمع المعلومات، وهو الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، الذي يعتبر وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويعد الوكالة الفريدة بين وكالاتها التي تشمل عضويتها القطاعين العام والخاص، حيث بلغ عدد الدول الأعضاء فيها 193 دولة، وتضم أيضا أكثر من 800 منظمة رائدة من المؤسسات الأكاديمية والبحثية والشركات المصنعة، والشركات الناشئة والمبتكرة، وينطلق الاتحاد من رؤيته التي وجد من أجلها عام 1865 في فرنسا الالتزام بربط جميع سكان العالم عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقالت العلي إن الاتحاد الدولي للاتصالات فاز بالوسام العالمي تقديراً لمسيرته العريقة والحافلة بالانجازات في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ؛ فقد مضى على تأسيسه (153) عاماً، بعد أن أدرك الثورة الصناعية الأولى، واسهم في مسيرة الثورة الصناعية الثانية التي كان أحد أبرز علاماتها تطور علم الاتصالات وعزز من التحول السلس نحو استيعاب الثورة الصناعية الثالثة ومتطلباتها عبر الادماج الرقمي والتنموي، ويستعد الآن على الرغم من التحديات لمواجهة متغيرات الثورة الصناعية الرابعة، وتوفير البنى التحتية الداعمة لها، وما كانت لتتأتى هذه العراقة، وهذا النجاح والحرفية والبقاء للاتحاد، لولا تألقه في عمله الرئيس منذ انشائه في صنع واصدار المعايير التقنية والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية عبر تخصيص الطيف الراديوي العالمي، والمدارات الصناعية، وتطوير المعايير التقنية التي تضمن للشبكات والتكنولوجيا المختلفة التوصيل البيني بسلاسة، وتحسين الوصول للمجتمعات المحرومة في شتى أنحاء العالم.

