وطن النهار

أطلقت شركة «ريثيون» الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والأمن السيبراني بالتعاون مع قسم هندسة الكمبيوتر في جامعة الكويت لأول مرة بدولة الكويت مبادرة «أكاديمية الأمن السيبراني»، وذلك بحضور كل من سعادة سفير الولايات المتحدة الأميركية في الكويت لاري سيلفرمان، ومدير جامعة الكويت أ. د حسين الأنصاري، والمدير الاقليمي ورئيس شركة ريثيون بدولة الكويت غاري منكي، ورئيس قطاع تقنية المعلومات بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات محمد التورة، وعميد كلية الهندسة والبترول أ.د. عبداللطيف الخليفي، ورئيس قسم هندسة الكمبيوتر في كلية الهندسة والبترول د. محمد الفيلكاوي، ومجموعة الطلبة المشاركين بالأكاديمية، وتهدف هذه الشراكة لبناء وتطوير مهارات طلبة جامعة الكويت فيما يخص الأمن السيبراني، واغلاق الفجوة المتنامية بهذا المجال حول العالم.

وبهذه المناسبة قال رئيس شركة ريثيون والمدير الاقليمي بدولة الكويت غاري منكي «تتزايد تهديدات الأمن السيبراني في العالم يوماً بعد يوم، وباتت تشكل مصدر قلق مشترك لجميع الحكومات حول العالم.

