loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

طلبة «هندسة الكمبيوتر» يشاركون بـ«أكاديمية الأمن السيبراني»


أطلقت شركة «ريثيون» الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والأمن السيبراني بالتعاون مع قسم هندسة الكمبيوتر في جامعة الكويت لأول مرة بدولة الكويت مبادرة «أكاديمية الأمن السيبراني»، وذلك بحضور كل من سعادة سفير الولايات المتحدة الأميركية في الكويت لاري سيلفرمان، ومدير جامعة الكويت أ. د حسين الأنصاري، والمدير الاقليمي ورئيس شركة ريثيون بدولة الكويت غاري منكي، ورئيس قطاع تقنية المعلومات بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات محمد التورة، وعميد كلية الهندسة والبترول أ.د. عبداللطيف الخليفي، ورئيس قسم هندسة الكمبيوتر في كلية الهندسة والبترول د. محمد الفيلكاوي، ومجموعة الطلبة المشاركين بالأكاديمية، وتهدف هذه الشراكة لبناء وتطوير مهارات طلبة جامعة الكويت فيما يخص الأمن السيبراني، واغلاق الفجوة المتنامية بهذا المجال حول العالم.
وبهذه المناسبة قال رئيس شركة ريثيون والمدير الاقليمي بدولة الكويت غاري منكي «تتزايد تهديدات الأمن السيبراني في العالم يوماً بعد يوم، وباتت تشكل مصدر قلق مشترك لجميع الحكومات حول العالم.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

آخر الأخبار الخاصة

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة