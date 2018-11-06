loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«الداخلية» و«الجهاز المركزي» بحثا توحيد قاعدة بيانات «البدون»


بحث رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة والوكيل المساعد لشؤون المرور في وزارة الداخلية بالتكليف اللواء جمال الصايغ مشروع توحيد قاعدة البيانات الخاصة بهذه الفئة لدى (الجهاز) و(الداخلية) بغية تسهيل إجراءاتها ومعاملاتها. وقال (الجهاز المركزي) في بيان صحافي أمس الاثنين إن الفضالة والصايغ اتفقا خلال اجتماع عقد بمقر الجهاز على اعتماد بطاقات المراجعة وبطاقات الضمان الصحي الصادرة عن الجهاز أيا كانت البيانات المدونة عليها. وأضاف أن الطرفين اتفقا أيضا على تسريع آلية إصدار رخص القيادة للمقيمين بصورة غير قانونية من حملة بطاقات الجهاز المركزي والتي بلغت 2044 رخصة في عام 2017.
حضر الاجتماع مدير إدارة تحقيق المخالفات العقيد محمد السعيدي ومدير إدارة التدريب التخصصي العقيد سالم العجمي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

آخر الأخبار الخاصة

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة