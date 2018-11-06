وطن النهار

أكد ممثل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أن المشاركة في فعاليات النسخة الثانية من منتدى (شباب العالم) بمدينة شرم الشيخ المصرية تعكس الحرص على دعم الطاقات الشبابية وتنمية مهاراتهم واكتساب الخبرات.

وأعرب الجبري في بيان صحافي عقب وصوله والوفد المرافق إلى البلاد الليلة قبل الماضية عن بالغ اعتزازه وفخره بتمثيل سموه في فعاليات النسخة الثانية من المنتدى الذي يختتم أعماله يوم غد «أمس».

وقال إنه تشرف بنقل تحيات سمو أمير البلاد إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وإلى الشعب المصري مع التمنيات بدوام التقدم والازدهار.

وأشار إلى أن نجاح فعاليات النسخة الثانية من المنتدى واعتماده منصة حوارية تهتم بطرح مجمل القضايا التي تشغل الرأي العام الدولي وتستهدف تبادل الآراء بين مختلف الحضارات والثقافات والتأكيد على المبادئ السامية للسلم العالمي وقبول الآخر والعيش المشترك.

وأوضح أن مشاركة الكويت في المنتدى جاءت انطلاقا من حرصها العميق على تلبية دعوة الرئيس المصري وللتأكيد على عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين.

وكان الجبري أكد في تصريح سابق لـ(كونا) أن من شأن المنتدى الذي يضم حوالي 5000 شاب وشابة من أكثر من 140 دولة «توحيد الكلمة حول التسامح بين الأديان ونبذ الغلو والتطرف الموجود للأسف في هذه الفترة» منوها بمشاركة مجموعة من الشباب والشابات الكويتيين.

