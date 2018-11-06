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العيار: التعاون مع جميع المؤسسات لخدمة الشباب


قالت مدير إدارة رواد الأعمال وسوق العمل في وزارة الدولة لشؤون الشباب حصة العيار: إن الوزارة بصدد المشاركة في فعاليات مجلس التعاون الخليجي، الذي تقيمه الأمانة العامة للمجلس، في البلاد خلال الفترة من 5 نوفمبر الحالي وحتى 9 منه.
وذكرت العيار في تصريح صحافي إن الوزارة تشارك تحديدا في ندوة ريادة الأعمال بمشاركة عدد من المتميزين في مجال ريادة الأعمال وذلك في جامعة الكويت كلية العلوم الادارية وذلك يوم غدٍ الأربعاء ابتداء من الساعة 11 الى 12 ظهرا.
ودعت الشباب المهتمين بريادة الاعمال إلى المشاركة في الندوة للاستفادة من ذوي الخبرة والإجابة عن جميع أسئلتهم.
وأكدت العيار حرص الوزارة على مد يد العون لجميع المؤسسات ذات العلاقة بالشباب من أجل تلك الفئة التي تمثل 70% من نسبة المجتمع.
وأكدت اهتمام الوزارة بمد جسور التعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالشباب من أجل تحقيق متطلبات الشباب وشغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع وتمكينهم وتعزيز مشاركاتهم المجتمعية ولتأهيلهم للانخراط في سوق العمل سواء أثناء دراستهم أو بعد الانتهاء منها، داعية الشباب المبادر الى تقديم مشاريعهم ومبادراتهم للوزارة عبر موقعها الالكتروني الرسمي www.youth.gov.kw، مؤكدة ترحيب الوزارة بالمشاريع الابداعية وتقديم جميع أنواع الدعم للشباب الكويتي لدفع مهاراتهم وصقل مواهبهم في شتى المجالات.


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