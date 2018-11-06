وطن النهار

اكد النائب السابق د.احمد المليفي ان التصويت الذي تم في مجلس الامة على عدم بطلان عضوية النائبين الحربش والطبطبائي خطأ وسيؤدي الى اجراءات ونتائج سيئة وانهيار العدالة وضعف السلطة بعد تعارض السلطات لافتا الى ان النائبين اللذين تدور حولهما المشكلة خارج البلاد وامامهما خياران إما ان يبقيا خارج الكويت وبذلك يجب ان تطبق عليهما اللائحة الخاصة بالغياب التي تقضي بأن غياب 5 جلسات متتابعة يعتبر في حكم الاستقالة.. وللمجلس التصويت على قبول الاستقالة أو اعتبار الغياب بعذر رسمي ما يدخلنا باشكال آخر وهو اعتبار الهروب من حكم عذراً مقبولاً في المجلس.

جاء ذلك خلال ندوة اقيمت حول دستورية تصويت المجلس على اسقاط العضوية واشكالية ما بعد التصويت في ديوان د.احمد المليفي بحضور عدد من الاكاديميين واهالي المنطقة. وقال المليفي وجد هذا التصويت لاتخاذ القرار في المجلس بعد صدور الحكم والاخوان في المجلس صوتوا بناء على عدم دستورية المادة 16 التي اعتقد انها تتوافق مع المادة 50 تماما وتحدد كيفية الفصل بين السلطات بصورة صحيحة ولا يصح ان يأتي قرار المجلس بمصادرة الحكم القضائي ما يجعلها تتعارض مع المادة 50 التي تفصل بين السلطات. وتابع المليفي اما الخيار الاخر وهو عودة النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي الى البلاد وهنا برأيي انهما لا يتمتعان بحصانة برلمانية لسببين الاول ان الحصانة يقصد بها حماية العضو من الشكوى الكيدية التي تعرقله من اداء دوره في المجلس وهو امر لا ينطبق عليهما لاننا اصبحنا امام حكم بات ونهائي فالكيدية تنتفي. واشار ايضا الى ان السبب الثاني هو ان مجلس الامة في شهر فبراير من العام 2017 رفع الحصانة عن الحربش والمطير والطبطبائي واكدها المجلس باغلبية 39 نائبا من اصل 42 بعد طلب النيابة العامة رفع الحصانة ولم يطبق الحكم في ذاك الوقت لانه لم يكن نهائيا. وأوضح المليفي ان ما حدث من تصويت كان بسبب التفسير الخطأ لمفهوم المادة 50 من الدستور الخاصة بالفصل بين السلطات وعدم احترام القوانين والقرارات وهو امر سيجعل كل سلطة تنفرد بنفسها ولا تلتزم بما تقرره السطات الاخرى. وفيما يخص جواز الطعن على صحة عضوية الاعضاء المحكومين اوضح المليفي ان المادة 16 غير مخالفة للدستور لكن الممارسة غير صحيحة والتفسير كان خطأ وذهب بعيدا عن نص وروح المادة 50 موضحا ان التصويت تم ومازال النائبان اعضاء في المجلس ولكن الحكم القضائي مازال قائما عليهما لعدم وجود الحصانة. وزاد : ان المحكمة الدستورية لها الحق في النظر في صحة استمرار عضوية النائبين وقانون المحكمة الدستورية في المادة الاولى يشير الى ذلك حيث يحق لها ان تنظر في تفسير النصوص الدستورية والفصل في المنازعات المختصة بدستورية القوانين والمراسيم والطعون الخاصة باعضاء مجلس الامة او بصحة عضويتهم ويكون الحكم ملزما للجميع وسائر المحاكم. وقال المليفي انه من غير المقبول ان نهدر احكام القانون ونتساهل بحكم المحكمة لمحاباة اي جهة او عضو في المجلس مع ما نكنه من احترام ومحبة للجميع لان الاعضاء اقسموا على حماية الدستور واحترام القوانين، مشيرا الى ان الطابع السياسي غلب على الجلسة وربما تكون هناك صفقات او اتفاقات تمت دون النظر الى مصلحة الدستور. وأضاف : نحن كشعب كويتي نشعر بالسعادة والفخر لاننا محكومون من اسرة كريمة قريبة من الشعب ومن يقودها هو قائد الانسانية ورأس الحكمة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد واقترح على النائبين الحربش والطبطبائي ان يعودا ويسلما نفسيهما ويعتذرا من سموه ويطلبا العفو الاميري الخاص من والد الشعب صاحب القلب الرحيم مشددا على ضرورة نبذ الفتنة والمزايدات السياسية واغلاق هذا الملف والحفاظ على الاستقرار والاقتداء بخطاب صاحب السمو الداعي الى اللحمة الوطنية والحذر من تداعيات المنطقة والاخطار المحيطة بنا.

