وطن النهار

أكد رئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي العم إبراهيم البغلي ان مبادرة فريق (الخطوة الاولى) التطوعي لتكريم الناجيات من سرطان الثدي تعبر عن رؤية الفريق لاهمية دور العمل التطوعي للوقاية من السرطان والتصدي لعوامل الخطورة ذات العلاقة به.

جاء ذلك خلال رعايته حفل تكريم الناجيات من السرطان الذي نظمه فريق (الخطوة الاولى) للوقاية من الامراض.

ورأى البغلي انه من أجل التصدي لتلك الامراض لابد من تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام مع وزارة الصحة والجهات الحكومية والاهلية لدمج الصحة في جميع السياسات ضمن مفهوم المسؤولية المشتركة.

واعتبر البغلي أن المبادرات الايجابية التي يقوم بها فريق العمل التطوعي وجمعيات النفع العام تساعد المقومات الرئيسة للنظام الصحي بالكويت في التعاون بالعمل على تحقيق الاهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة ذات الصلة بالصحة.

ومن جهته شدد رئيس فريق الخطوة الأولى للوقاية من الأمراض بدر الفضلي على أن مرض سرطان الثدي من الأمراض الخطيرة التي تنتشر بكافة المجتمعات والتي يجب مكافحتها عبر التوعية والاكتشاف المبكر، مبينا أن نسبة الاصابة بالكويت قد تكون مماثلة لباقي دول العالم الا ان مشكلتنا بالكويت ان النساء يمكن ان يصبن به في عمر أبكر من دول الغرب بحوالي 10 سنوات.

ولفت الفضلي الى ان تكريم الناجيات وخروجهن للحديث يعطي حافرا ودافعا للمرضى بأمل الشفاء وقتال المرض وصولا للشفاء. وأشار الى أن الوقاية تعد السبيل الأمثل للحياة بنمط صحي، لافتا الى ان أهم العناصر تكمن في ممارسة النشاط البدني واعتماد نمط غذائي صحي والابتعاد عن التدخين وغيره من الامور التي يعد تعاطيها عداء للبدن الصحيح. وخلال الحفل تحدثت مجموعة من الناجيات عن تجاربهن مع المرض، وتعافيهن والدعم الذي وجدنه من المحيطين بهن، اضافة الى نصائح قدمنها للحضور.

وعلى هامش الحفل قال رئيس الفريق بدر الفضلي: ان الفريق يعمل ويجتهد في مجال التطوع وتقديم الخدمات للمجتمع والوطن، لافتا إلى إضافة جديدة للفريق وهي «إنشاء نادي توستماسترز الخطوة الأولى»، مبينا أن هذا النادي يقدم خدمة تعليمية لمنتسبيه مجانا وهو ما يضيف قيمة جديدة في العمل التطوعي.

من جانبه، أكد رئيس نادي توستماسترز الخطوة الأولى عبدالعزيز بومجداد أن إنشاء نادي توستماسترز الخطوة الأولى يخدم فئة مهمة من فئات المجتمع وهي فئة الشباب، حيث إن النادي يعتبر بيئة عمل حاضنة لفئة الشباب حتى يمكنها أن تعمل على شغل وقتهم بمجال تعليمي وثقافي.

فريق الخطوة الاولى للتوعية بالامراض احتفى بالناجيات من المرض للسنه الثالثة على التوالي، يعتبر مرض سرطان الثدي من الامراض الخطيرة التي تنتشر بكافة المجتمعات والتي يجب مكافحتها عبر التوعية والاكتشاف المبكر مبينا ان نسبه الاصابة بالكويت قد تكون مماثله لدول الاخرى ، الا ان مشكلتة بالكويت ان النساء يصبن به في عمر مبكر من دول الغرب بحوالي 10 سنوات .

وان الوقاية تعد السبيل الامثل للحياة بنمط صحي من اهم العناصر. تمكن من ممارسه النشاط البدني واعتماد نمط غذاء صحي والابتعاد عن التدخين وغيره من الامور المماثلة.

ومن خلال الحفل تحدثت مجموعة من الناجيات عن تجاربهن مع المرض وتعافيهن والدعم الذي وجدنه من المحيطين بهن اضافه إلى نصائح قدمنها للجمهور.

