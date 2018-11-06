وطن النهار

مع التقدّم في السن، تتبدّل حياة الإنسان، من حيث يدري أو لا يدري... إذ تبدأ معالم الشيخوخة بالظهور، سواء في الشكل أو الصحة، أو حتى نفسياً ومعنوياً. فسُنّة الحياة تقضي بأن يمرّ المرء بمختلف المراحل في حياته، من الطفولة إلى الشيخوخة. ولكلّ مرحلة منها إيجابيات وسلبيات. إلاّ أنّه غالباً ما ترافق فترة الشيخوخة نسبة لا يُستهان بها من الأمراض التي تتدرّج من بسيطة إلى مزمنة إلى عصيبة. ويبقى الهمّ الأساسيّ هو تحسين نوعية الحياة، ومحاولة تطبيب الإنسان وليس الداء فحسب! خصّص الطبّ قسماً لأمراض الشيخوخة هو فرع الـ Geriatrics الذي يُعنى بمختلف ما قد يصيب المرء عندما يبلغ مرحلة متقدّمة في العمر، بالإضافة إلى التشاور مع الاختصاصيين في حالات معيّنة. ما هي أكثر الأمراض شيوعاً بين المسنين؟ وكيف يجب التعامل مع مَن بلغوا سناً معيّنة؟ وهل تكون العناية طبية فقط، أم تتطلّب مرافقة نفسية واجتماعية وعائلية؟ يخاف معظم الناس عندما يتخطّون الخامسة والستين، ظناً منهم أنّ عقارب الساعة باتت تهدّد حياتهم، كونهم بلغوا مرحلة الشيخوخة، وسوف يعانون شتى المشاكل والأمراض... بيد أنّ العمر لا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالصحة على الدوام. فمن الممكن أن يكون المرء في سنّ متقدّمة من دون أن يعاني مضاعفات كثيرة، كما يمكن أن يكون شاباً ولكن صحته هزيلة. هناك فرع طبّي خاص بطبّ الشيخوخة والأمراض المتعلّقة بها بشكل عام، ليعالج المرضى ويعمل على تحسين نوعيّة حياتهم والتخفيف من وطأة المضاعفات التي قد يواجهون. والطبّ النفسيّ عند المسنّين والطبّ الداخلي والطبّ العام، عن أكثر الأمراض شيوعاً في مرحلة الشيخوخة، محدّداً كيفيّة المتابعة الصحيحة لمرافقة المسنّ جسدياً، نفسياً ومعنوياً، بغية الاهتمام به ككائن متكامل، وليس النظر إليه كمجرّد مريض. أهمّيّة إحاطة المسنّ والعناية بمطالبه، كي لا يشعر بأنه عالة أو عبء أو أنّ الأيام التي يعيشها هي مجرّد وقت ضائع لا بدّ له من نهاية.

طبّ الشيخوخة

«طبّ الشيخوخة هو قسم من الطبّ الداخلي المتخصّص في رعاية المسنين وتطبيبهم من مختلف الأمراض والمشاكل التي قد يعانونها، مثل الخرف والنسيان والكآبة والقلق، إضافة إلى مشاكل القلب والضغط والسكري والكوليستيرول ومشاكل الكلى والرئتين، وصولاً إلى السلس البولي ومشاكل الجهاز الهضمي وهزالة العظام والضعف والوهن.

كما يتطرّق إلى العناية التلطيفيّة ومرافقة المسنّ إلى آخر العمر». فهذا الفرع من الطب يُعنى بكل المشاكل الصحية والنفسية حتى، كما قد تتمّ الاستعانة باختصاصيّ بصر أو سمع أو أعصاب أو قلب عند الضرورة.

أكثر الأمراض شيوعاً

أنّ «40 في المئة من الأمراض عند المسنين تظهر بأعراض غير اعتيادية. فتكون ردّات الفعل عليها خارجة عن المألوف، من غير معرفة السبب الحقيقي خلفها. وهذا ما يستدعي تشخيصاً طبياً».

أكثر الأمراض شيوعاً عند المسنين ثمانية أقسام رئيسية تتفرّع منها مشاكل ثانوية:

أوّلاً، تبرز مشكلة الخرف التي تُقسم بدورها إلى مرض الالزهايمر، وإلى مشكلة نشاف في شرايين الرأس، أو حتى في المنطقة الأمامية من الدماغ، إضافة إلى الهلوسة وسواها.

ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ مشاكل الخرف لا تتعلّق بالذاكرة وحدها، كما قد يظنّ البعض، وإنما هي نقص في القدرات العقلية التي تشمل النسيان والقدرة على التحليل وحسّ التوجّه Orientation في الزمان والمكان والتفكير Abstract thinking، إضافة إلى الذاكرة.

ثانياً، تظهر مشاكل نفسية قد لا يلحظها حتى الطبيب عند المسنّ. وهي غالباً ما تكون إما اكتئاباً Depression وإمّا قلقاً Anxiety. فالاكتئاب يتمثل بالخوف من الوحدة والمستقبل والموت، بينما يتمثل القلق بأمراض نفسية جسدية Psychosomatic. وتبرز مشكلة الأرق عند المتقدمين في السن التي يكون باطنها قلقاً فلا يتمكنون من النوم، أو اكتئاباً، فيستيقظون باكراً يومياً.

ثالثاً، نلحظ مشكلة الضياع Confusion المختلفة عن حالة الخرف. إذ يكون المسبّب طبيّاً جسديّاً صحيّاً. فمثلاً قد يؤدي التهاب في البول أو هبوط السكري إلى ضياع آنيّ.

رابعاً، يعاني المسنّ من خسارة وزن هائلة وضعف Weight Loss، لعدّة أسباب صحية، جسدية وحتى نفسية، مما ينعكس عليه سلباً، فيفقد القدرة على المشي باستقلالية، كما يتعرّض للسقوط ولمضاعفات أخرى. وإذا خسر المسنّ 5 في المئة من وزنه، هناك احتمال أن يموت مسنّ من أصل خمسة في غضون ستة أشهر! خامساً، يواجه المسنّ مشاكل سلس البول، خاصة النساء. وتنقسم إلى عدّة أنواع، منها المرتبط بالمجهود والحركة، ومنها الوظيفيّ وسواه، ما يؤثر على هبوط المبولة ويؤدّي إلى التهابات ونفسية تعبة وملازمة البيت قسرياً. سادساً، تكثر مشاكل الوقوع بسبب هشاشة العظام وخسارة الوزن وقلّة الحركة.

سابعاً، يتعرّض العظم للهشاشة مما يؤثر على القدرة على القيام بالواجبات اليومية باستقلال، مثل الأكل والمشي واللبس والذهاب إلى المرحاض. وإذا تضاءلت القدرة على القيام بهذه الأمور باستقلال بنحو 50 في المئة، فإنّ 50 في المئة من المسنين يموتون خلال شهر!

ثامناً، تكثر مضاعفات في البصر والسمع، وتُحال هذه المشاكل على اختصاصيين في المجالين. ونلحظ شيوع أمراض أخرى منذ سنّ الخمسين حتى، مثل مشاكل في القلب والشرايين، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، والكوليستيرول. وهي مشاكل مرتبطة بالوراثة والجينات ومتعلّقة بنوعيّة الحياة والنظام الغذائي المعتمد والملوّثات والضغوط اليومية التي يتعرّض لها الإنسان.

عناية تلطيفية

الشقّ الطبّي الهادف إلى التخلّص من المرض، يضمّ فرع الGeriatrics قسماً يُعنى بالعناية التلطيفية عند المريض المسنّ، بحيث يكون الهدف هو إزالة الوجع والتخفيف من وطأة المعاناة Relief Pain & Suffering.

ويشمل التعامل مع المريض وعائلته حتى. فلا يعود الإكثار من الأدوية والعلاجات المكثفة هو الهدف، وإنما يصبح التركيز على إلغاء الوجع، ومعالجة ضيق النفس، وإزالة آلم الصدر، والاهتمام بالجهاز الهضميّ، والانتباه إلى عدم وقوع المريض لمنع تكسّر العظام...».

وهنا يتمّ التركيز على المنحى الاجتماعيّ النفسّي Psychosocial، وعلى العلاقة مع أفراد العائلة من أولاد وأهل ومقرّبين ومحيطين. ويتمّ التركيز على منع سوء المعاملة الجسدي وخاصة النفسيّ والمعنويّ.

وقاية ضرورية

ضرورة الوقاية منذ سنّ الستين، لمنع المضاعفات من التفاقم. فبالإضافة إلى الزيارات الروتينية للطبيب والتشخيص المبكر والفحوص المخبرية الدورية، يمكن إجراء تلقيح Immunization ضدّ الانفلوانزا والتهاب الرئتين وزنار النار وحتى الكزاز، حسب إرشادات الطبيب المعالج».

«لا بدّ أيضاً من الوقاية من الأمراض السرطانية عند الرجال والنساء. إذ يجب الوقاية من سرطان البروستات عند الرجال، عبر القيام بفحص الـ PSA سنوياً بعد سن الخمسين. كما أنّ سرطان القولون يصيب النساء والرجال معاً، فيجب إجراء فحص براز كلّ سنة وفحص بالمنظار كلّ عشر سنوات.

ولا بدّ من خضوع السيدات لفحص القزازة سنوياً للوقاية من سرطان عنق الرحم، إضافةً إلى القيام ب Ecography وMammography للوقاية من سرطان الثدي». ولا بدّ من إتباع روتين حياتي صحيّ ومتوازن، من حيث النظام الغذائي المعتدل كمية ونوعية، والامتناع عن التدخين والابتعاد عن الملوّثات، وتفادي الضغوط.

مرافقة المسنّ

أهمية إدراك الناس أنّ الشيخوخة مرحلة حياتية لا مفرّ منها، وهي ليس حالة مرضيّة بل مرحلة من العمر، تبدأ فيها مختلف التغيرات الفيزيولوجية والعقلية والنفسية وحتى الاجتماعية، بالظهور.

فقد يشعر المسنّ بأنّه فقد جزءاً من حياته بسبب التقاعد أو خسارة الشريك أو بُعد الأولاد أو خسارة المدخول أو فقدان الأصدقاء... مما يؤثر سلباً عليه إذا لم يكن محصّناً لتنظيم مرحلة الشيخوخة والتقدّم في العمر». وبغية المحافظة على شيخوخة هانئة ونشيطة، ونوعية حياة جيّدة، وعلاج مناسب ومرافقة حسنة، لا بدّ من مساعدة المسنّ على التأقلم مع مختلف ما يحيط به، وذلك من خلال فريق عمل متكامل يحرص على العناية به من مختلف الأوجه.

أدوار متعدّدة

أنّ «دور فريق العمل المحيط بالمسنّ متنوّع، من الدور التمريضي الصحيّ الرعائي، إلى المراقبة، إلى الشق الوقائي، إلى العناية، إلى المنحى الاجتماعي، وصولاً إلى الناحية البيئية والدور النفسيّ».

، لا بدّ من التشديد على أن الممرّض المحيط بالمسنّ ليس مجرّد مرافق، بل هو حائز شهادة تمريض، ليتمكّن من تأدية مختلف المهمّات، من حيث مراقبة الوضع الصحي والنفسي، مراقبة الـ Constants من ضغط وسكري وسواهما، تحضير جرعات الدواء وإعطاؤها، إضافةً إلى تقويم العواقب والانعكاسات الصحية التي قد تطرأ.

