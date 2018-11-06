الاخيرة

استكمالا لموضوع المقال السابق الذي يتحدث عن تقرير حديث صادر عن ديوان المحاسبة يكشف فيه فضائح بالجملة في مسألة التعيينات في الجهاز الحكومي، منها ان بعض اعلانات التوظيف يتم تفصيلها لاشخاص بعينهم، فضلا عن التعيين بمسميات وتخصصات لم ترد ضمن اعلانات التوظيف، بالاضافة الى تعيينات من دون الاعلان عنها وهذه مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن!

نؤكد مجددا ان العلة تكمن في جهاز الخدمة المدنية الذي هو ذاته يعاني من كل الأمراض البيروقراطية، وتتوالد فيه قضايا فساد اداري بشكل كبير ومتسارع، فالحكومة تتحدث عن التكويت والخدمة المدنية أكثر جهاز بالدولة يوظف غير الكويتيين، والحكومة تتحدث عن تطبيق القانون والخدمة المدنية تخالف القانون بمنح استثناءات خارج القانون وغيرها من المخالفات!

ان العلة ايضا في ضعف رقابة مجلس الوزراء على الاجهزة الحكومية والعلة الأكبر ضعف رقابة مجلس الأمة على الحكومة، لذلك نجد ان مجلس الوزراء دائما يتحدث عن تطبيق القانون واقرار المساواة والعدالة ومحاربة الفساد، بينما مايحدث على ارض الواقع عكس ذلك تماما، حتى اصبحنا اضحوكة لدول وشعوب المنطقة في هذه المسائل وفي تردي الخدمات العامة وسوء المنشآت بعد ان كان يشار لنا بالاعجاب!

