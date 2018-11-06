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تمكن مغامر بريطاني من تحقيق رقم قياسي جديد، من خلال السباحة بشكل متواصل لأكثر من 5 شهور حول البر الرئيس للمملكة المتحدة.

وقطع روس ادغلي (33 عاما) مسافة تبلغ حوالي 3 آلاف كيلو مترات خلال 157 يوميا قضاها بالكامل في عرض البحر، قبل أن تطأ قدمه اليابسة، الأحد، وهو يعاني اعياء شديدا، وفق ما ذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وانطلق ادغلي في رحلته من ميناء مارغيت في الأول من يونيو الماضي، وقال انه واجه صعوبات عدة خلال السباحة، منها لدغات قناديل البحر والأمواج العاتية وسفن الشحن الضخمة.

واشتكى ادغلي، الذي نمت لحيته وشعر رأسه بشكل كثيف خلال رحلته، من تشقق لسانه بسبب مياه البحر المالحة، كما أبلغ عن ظهور بعض التقرحات في رقبته.

ودخل ادغلي موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية أكثر من مرة، من خلال تسلق جبل ايفرست، وكذلك جر سيارة شحن خلال سباق ماراثون.